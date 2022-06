Eleonora Incardona regala l’ennesimo primo piano destinato a passare alla storia, curve da infarto per la showgirl e modella siciliana

Non smette di incantare i suoi fan, la splendida Eleonora Incardona, una delle bellezze italiane più seducenti del web. La showgirl e modella riesce sempre a regalare scatti notevoli, capaci di farci sognare ad occhi aperti.

Presenza televisiva molto conosciuta dagli appassionati di calcio per la sua partecipazione a trasmissioni di settore relative al calciomercato – a proposito, prepariamoci a vederla di nuovo all’opera – e nota negli ambienti del gossip per essere stata, per un periodo, la cognata di Diletta Leotta, Eleonora in questo periodo è davvero in forma. E nei suoi vari viaggi in giro per l’Europa e per il mondo, mette in mostra prospettive davvero audaci.

Il suo fascino è ormai da tempo universalmente riconosciuto, se è vero che ha sfondato quota 700 mila followers su Instagram. La bella ragusana sarà sicuramente una protagonista annunciata dell’estate, su questo non possono esserci dubbi. E le sue intenzioni risultano ancora più chiare nell’ultimo scatto.

Eleonora Incardona, primo piano ravvicinato mai così esplosivo: forme incontenibili e il web si accende

“Un bicchiere di vino, la felicità“, scrive Eleonora nella didascalia, ritraendosi in questo scatto a Cannes, a cena. Un momento di relax, per di più con una compagnia speciale, quella del suo inseparabile cagnolino Oliver. Ma con un dettaglio che risalta immancabilmente in primo piano e infiamma gli ammiratori.

La scollatura di Eleonora non è mai stata così vertiginosa e i commenti si scatenano. Parecchi, vanno decisamente sopra le righe e qualcuno chiede di ammirare il suo esplosivo lato A in purezza. Curve meravigliose che come sempre accendono la fantasia dei numerosi fan di Eleonora.

Tra poco, sarà il momento di tornare sulle spiagge e come di consueto, gli scatti ancora più roventi della Incardona non mancheranno. Prepariamoci a settimane torride, in tutti i sensi.