Con un commuovente messaggio Fedez ha rivelato alcuni dettagli inediti su quanto accaduto prima e dopo l’operazione subita alcuni mesi fa dopo la scoperta di un tumore al pancreas

Un percorso raccontato con grande trasparenza quello vissuto da Fedez negli ultimi mesi: dalla scoperta della malattia all’operazione subita al pancreas, fino alla riabilitazione e alla completa guarigione.

Eppure l’artista ha voluto condividere altri dettagli tenuti nascosti fino ad oggi che lo hanno trasportano indietro nel tempo, proprio a pochi giorni dalla delicata operazione alla quale si è dovuto sottoporre. Lo ha fatto in occasione dell’uscita del nuovo singolo estivo, “La dolce vita“, collaborazione nata insieme a Tananai e Mara Sattei, che ha preso vita proprio nel periodo più difficile della sua vita.

“Senza di loro non avrei mai trovato la forza”: il commuovente racconto di Fedez

Il nuovo singolo, che ha già tutte le potenzialità per diventare un tormentone estivo, rappresenta per Fedez molto più di quello che si potrebbe pensare. Lo ha raccontato proprio il diretto interessato attraverso un lungo messaggio condiviso sui social per celebrare l’uscita de “La dolce vita“.

L’artista ha raccontato di come il brano sia nato prima della scoperta della malattia. “3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente“, scrive. Una decisione dettata dalla volontà di distrarsi da quello che sarebbe accaduto di lì a pochi giorni e dall’impossibilità di sapere se sarebbe stato nelle condizioni per riprendere a cantare subito dopo l’operazione.

“Nel testo dico ‘la vita senza amore non mi farà mai bene’ e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra“, sottolinea prima di rivelare cosa è invece accaduto dopo aver lasciato l’ospedale.

“Appena dimesso, lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo. Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano” -racconta- “avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori“.

Fedez riflette poi su quanto la musica sia un bisogno vitale per lui e di quanto proprio questa canzone gli abbia dato prova di questo. Il cantante ha concluso il messaggio dedicando “La dolce vita” alla moglie, Chiara Ferragni, ai due figli –Leone e Vittoria– e a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo viaggio.

“Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono” -sottolinea- “perché anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde come le cicatrici della vita“.