Giulia Salemi, matrimonio con Pierpaolo? La risposta della modella lascia di stucco

Giulia Salemi, matrimonio in vista con Pierpaolo Pretelli? La risposta della modella è perentoria e non ammette equivoci

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di “Casa Chi”, che le ha anche permesso di ritrovare l’amica ed ex coinquilina Rosalinda Cannavò, la splendida Giulia Salemi è apparsa raggiante. Dopo mesi in cui gli impegni, per la modella, sembravano letteralmente interminabili, finalmente è arrivato il momento che l’influencer attendeva da tempo.

Il riferimento è al lancio del brand a cui la modella stava lavorando da parecchio. “Per me che ho sempre fatto la testimonial questo è un grande salto” ha confermato l’italo-persiana, che su questo entusiasmante progetto avrebbe investito parte dei propri risparmi.

Nel corso della chiacchierata con i giornalisti è arrivata la fatidica domanda in merito al matrimonio con Pierpaolo Pretelli. “A quando le nozze e a quando un bambino?“: questo l’interrogativo che Giulia si è sentita rivolgere, e a cui ha risposto con estrema franchezza.

Giulia Salemi, matrimonio con Pierpaolo Pretelli? La risposta della modella lascia di stucco

“GoldSand” è il brand che Giulia Salemi ha lanciato lo scorso 23 maggio sul mercato. La modella, che per anni ha lavorato come testimonial ed ambassador di svariati marchi, ha deciso di compiere un importante passo in avanti e di investire i propri risparmi in questo nuovo, entusiasmante progetto.

Ai microfoni di “Casa Chi”, la Salemi non ha mancato di esternare tutta la felicità che la starebbe animando proprio in questo periodo. Da parte dei giornalisti, parallelamente, la domanda su Pierpaolo Pretelli non si è fatta attendere: “state pensando alle nozze?“.

La modella, che di fronte alla richiesta ha sfoggiato il suo miglior sorriso, non ha mancato di rispondere con estrema sincerità. “Sicuramente vogliamo una famiglia” – ha assicurato Giulia, pur non negando che, al momento, le sue priorità sarebbero ben altre – “per adesso non abbiamo nessun matrimonio o figlio in progetto“.

Tuttavia, l’intervistata non si è lasciata sfuggire l’occasione di punzecchiare il fidanzato. “È Pier che dovrebbe fare la proposta…” ha chiarito la Salemi, che con questa risposta secca si è guadagnata gli applausi di tutti.