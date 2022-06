Il Volo, il gesto clamoroso nel giorno più importante: italiani senza parole

Il trio dei tenori, meglio conosciuto con il nome d’arte de “Il Volo” si è esibito in un gesto clamoroso durante l’evento più atteso dell’anno.

Le esibizioni canore del trio più spettacolare e invitante per gli amanti della musica italiana, “Il Volo” ha suscitato enorme emozione in uno dei giorni più simbolici e importanti per l’Italia intera.

Per Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble si tratta di un vero e proprio remake di lusso. L’anno scorso, il trio delle ‘meraviglie’ aveva presieduto una delle parate più seguite nella storia del Paese con un inno alla gloria.

“Il Canto degli italiani” intonato dai tre cantanti ha raccolto una miriade di consensi, tanto da guadagnarsi il bis l’anno successivo. Si tratta della cerimonia in memoria di quel 2 Giugno 1946, data in cui L’Italia fu proclamata “Repubblica“.

Stavolta gli esibizionisti dalla voce soave e profonda hanno impressionato ancor più gli addetti, incluso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Il Volo, l’esibizione di fronte all’Italia intera sorprende – VIDEO

Protagonisti di eventi epici e con un seguito encomiabile dal punto di vista dell’odiens televisiva e dal vivo, Il Volo ha replicato una delle performances di valore che ha reso i tre tenori, tra i personaggi più spiccati nel loro settore.

Ignazio, Gianluca e Piero sono stati selezionati per ravvivare e allietare l’evento più atteso dell’anno per gli italiani.

Durante la parata in onore dell’anniversario della Repubblica tricolore, i tre tenori hanno intonato, l’inno di Mameli, attirando l’entusiasmo e l’orgoglio di appartenenza al Paese, persino del Presidente della Repubblica.

Al termine della kermesse, tenutasi ai Fori Imperiali di Roma, i tre protagonisti della scena hanno ricevuto complimenti e encomi da tutti i presenti.

Anche gli italiani che assistevano da casa all’evento più importante della storia del nostro Paese sono rimasti spiazzati dalla qualità eccelsa di una delle voci ‘best seller’ della musica dei nostri tempi.

Il prossimo 22 Giugno, Il Volo tornerà ad incantare gli appassionati nel segno della loro bravura, in quel di Verona, nel sublime e celebre teatro dell’Arena. Non mancate!