Letizia Ortiz e Felipe di Spagna, avete mai visto le loro figlie? Un vero incanto. Uguali a LEI – FOTO

Le figlie della coppia reale sono ormai due donne e la bellezza che le contraddistingue è un incanto per gli occhi di tutto il mondo.

La corona spagnola in queste settimane è sotto assedio per via della notizia, non ancora confermata, della presunta nuova gravidanza della regina Letizia Ortiz. Ne ha fatto menzione il giornale tedesco Das Goldene Blatt che darebbe la notizia per certa.

L’unica cosa certa in questo momento però sono i recenti festeggiamenti della coppia reale che ha celebrato i primi 18 anni di matrimonio, avvenuto il 22 maggio 2004 e dalla cui relazione sono nate le figlie Leonor e Sofia.

Letizia e Filippo VI di Borbone (Felipe Juan Pablo Alfonso) cercano molto di preservare la vita privata delle loro amatissime figlie, ma è impossibile contenere la loro vitalità e non inchinarsi di fronte alla bellezza sconvolgente che con sempre maggiore irruenza le sta coinvolgendo.

Le ultime foto di famiglia sono da mozzare il fiato, se non avete ancora visto le principessine ci pensiamo noi, la somiglianza con lei è però impressionante.

Leonor e Sofia, sono identiche ma non sono gemelle. La somiglianza con la nonna sconvolge

Dalla mamma hanno preso il portamento e l’eleganza sopraffina, le maniere garbate e il modo di comportarsi con i sudditi e la stampa.

La bellezza di Leonor e Sofia però ricorda moltissimo, soprattutto negli occhi e i capelli, quella della nonna paterna, Sofia di Grecia, regina di Spagna dal 22 novembre 1975 al 19 giugno 2014, in quanto consorte del re Juan Carlos I di Spagna papà di Felipe.

Le sorelle hanno rispettivamente di 16 e di 14 anni, sono biondissime con i capelli molto lunghi e lisci con la riga laterale. Occhi grandi castani, bocca carnosa e fisico minuto. Sembrano due gemelle quando sono accanto l’una all’altra ma l’età anagrafica smentisce la possibilità.

Sono in molti a pensare che le sorelle potrebbero prendere l’altezza del padre e il portamento della madre che è un esempio di stile e classe per l’intero Paese, anche se, come appena ribadito, nei loro occhi brilla il guizzo della nonna che per molti anni ha regalato fascino e seduzione alla Spagna intera (e non solo).