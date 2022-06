“Sto girando ovunque per trovarli”: Lidl lancia la novità imperdibile. Code chilometriche, tutti la vogliono

Lidl lancia la novità imperdibile che tutti stanno cercando di acquistare: code chilometriche davanti ai punti vendita

La storia italiana del marchio tedesco Lidl è una storia di grande successo. In seguito all’apertura del primo punto vendita – quello inaugurato ad Arzignano nel 1992 -, i consensi racimolati dalla catena appartenente allo Schwarz Gruppe sono stati un crescendo.

Merito dell’attenzione che Lidl presta agli articoli messi in commercio, e al piano d’impresa attraverso cui riesce, quotidianamente, a soddisfare le esigenze di migliaia di clienti senza mai rinunciare alla qualità.

Tra i prodotti maggiormente in voga, allo stato attuale, ce n’è uno che sta letteralmente facendo impazzire una quantità impressionante di clienti. Tutti, stando a quello che si evince tramite i commenti apparsi sui social, starebbero cercando di accaparrarselo a qualunque costo. Davanti ai punti vendita di Lidl le code sarebbero già chilometriche.

Lidl lancia la novità imperdibile. Code chilometriche, tutti stanno cercando di acquistarla

La catena di origine tedesca, che vanta di ben 13.000 negozi distribuiti in tutto il mondo, opera da trent’anni nel settore discount con consensi a dir poco stupefacenti. Merito delle promozioni costantemente proposte dall’azienda, che vanno incontro alle esigenze di milioni di clienti.

Proprio nelle scorse ore, i responsabili della pagina Facebook “Lidl Italia” hanno reso gli utenti partecipi di una novità lanciata da pochissimo sul mercato. “Per un giardino da fiaba puoi contare sul nostro supporto“: questo lo slogan che accompagna la proposta irrinunciabile del noto marchio.

Lidl ha infatti recentemente messo in commercio un supporto per piante e fiori, perfetto per qualunque giardino. Attraverso questa struttura a forma di arco, coloro che ne entreranno in possesso potranno non solo decorare i propri spazi verdi, ma anche creare la location perfetta per foto a dir poco memorabili. Migliaia di clienti, di fronte a questa novità, sono letteralmente impazziti.

“Lo trovo dappertutto?“, “Sto girando ovunque pur di trovarli” hanno commentato i fedelissimi del marchio sotto al post di Facebook. Un’opportunità davvero irrinunciabile per molti compratori, che sarebbero già in fila per accaparrarsi il fiabesco supporto da giardino.