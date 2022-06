Lidl lancia l’offerta dell’anno e vince contro la concorrenza: solo 14,99 euro, tutti lo vogliono!

La catena di supermercati tedesca ha lanciato sul mercato un prodotto che sta facendo impazzire già moltissimo i consumatori, impossibile non comprarlo.

Si tratta di uno dei supermercati più amati in Italia che dal suo lancio iniziale ha mutato i propri connotati assumendo poco alla volta le sembianze di un discount upper label che fornisce un rapporto qualità-prezzo impareggiabile.

Le offerte lanciate sul mercato da Lidl sono tutte caratterizzate da grande attenzione alle richieste di mercato e dei propri clienti che chiedono non solo convenienza ma anche qualità molto alta.

Negli anni ha poi iniziato a inserire nel suo catalogo sono solo alimenti ma anche prodotti per la casa e oggettistica varia per il bricolage, il giardinaggio, la salute e la cucina. Proprio di questo ambito fa parte l’ultimo nato in casa Lidl che ha già fatto innamorare moltissime massaie italiane e le cui scorte sono ormai in fase di esaurimento in ogni store della Penisola. Di cosa di tratta?

Lidl vince ancora, questo prodotto è già disponibile ma le scorte stanno terminando

La bella stagione porta molte più persone a darsi alla cucina, quindi cosa c’era di meglio che inserire in catalogo il nuovissimo sbattitore elettrico?

L’elettrodomestico è in vendita a 14,99 € e disponibile nei colori verde, bianco e lilla dal 30 maggio 2022 fino ad esaurimento scorte. Possiede 5 velocità con una potenza di 300 W, quindi ottimo per destreggiarsi con professionalità tra i fornelli di casa.

Accanto a questo anche il set Ernesto, costituito da 6 o 12 stampini per il forno adatto per preparare sia ricette dolci che salate che, assieme allo sbattitore, sta andando letteralmente a ruba.

Il prezzo invitante e la grande qualità del prodotto lo hanno già classificato come il più conveniente mai proposto finora dalla catena e che in molti non si stanno certo facendo scappare. Attenzione però, le scorte sono in fase di esaurimento. Occorre affrettarsi per non perdersi questo colpaccio di inizio estate!