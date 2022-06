“Sono invidiosa di lei”. Madonna non trattiene l’opinione sulla figlia Lourdes Maria. Polemica alle stelle

Madonna. La diva e super pop star è sulla cresta dell’onda dagli anni ’80. Ha un rapporto speciale con la sua primogenita, Lourdes Maria. Le opinioni su di lei parlano chiaro

Ultimamente si fa un gran parlare dell’iconica star della musica internazionale Madonna. Purtroppo, però, l’oggetto dell’interesse non sono i suoi ultimi successi discografici quanto l’immagine stravolta e preoccupante che sta dando di sè sui social network.

La vincitrice di cinquanta Billboard Music Awards e sette Grammy Awards ha venduto il numero straordinario di oltre 300 milioni di dischi durante tutta la sua carriera. Tuttavia, all’età di 64 anni, sembrerebbe non essere in grado di accettare il passare del tempo. Deformata da un eccessivo intervento della chirurgia estetica e resa irriconoscibile dall’uso spropositato di filtri e photoshop nelle immagini che propone al suo pubblico, risulta tristemente la brutta copia di se stessa.

Madonna. L’iconica pop star e il rapporto con la figlia Lourdes Maria Ciccone

Paradossalmente, in contrapposizione all’immagine attuale così artefatta di Madonna, si associa quella più “libera” della figlia primogenita, Lourdes Maria Ciccone.

La pop star l’ha data alla luce il 14 ottobre 1996 a Los Angeles. Il padre è il suo ex personal trainer, Carlos Leon. Successivamente Madonna è stata legata al regista britannico Guy Ritchie dal quale ha avuto il secondo figlio, Rocco John, nato l’11 agosto 2000.

Successivamente la cantante di “Like A Virgin” ha adottato altri quattro bambini: David Banda, Mercy James e le gemelle Stella e Estere Mwale.

Lourdes Maria (detta Lola) è divenuta una forte rappresentante del movimento body positive, rompendo le convenzioni degli standard sociali in merito di bellezza e promuovendo l’accettazione indistinta di tutte le tipologie di corpo.

Sul red carpet del Met Gala 2021, ad esempio, ha posato con il braccio alzato fasciata in un abito rosa da odalisca, mostrando i peli sotto le ascelle come protesta contro il patriarcato.

In un’intervista rilasciata a British Vogue Madonna ha espresso l’orgoglio nei suoi confronti: “Ha molto talento. Sono verde d’invidia perché è fantastica in qualsiasi cosa faccia”.

La giovane ha studiato presso la prestigiosa scuola di arti sceniche e visuali Fiorello H. La Guardia School of Music & Art and Performig Art. Tuttavia, pur essendo molto conosciuta in relazione alla celebre madre, si tiene lontana dallo show business.

É la stessa Madonna a svelarne il motivo: “È una ballerina bravissima, una grande attrice, suona il piano meravigliosamente, molto meglio di me. Però non vuole sfondare. Pensa che le darebbero il tormento per aver avuto l’opportunità solo perché è mia figlia”.