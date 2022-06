McDonald’s, cambia tutto: arriva l’offerta senza precedenti. “Costa solo un euro” Km di coda al drive

McDonald’s ha mandato in visibilio tutti i suoi clienti lanciando un’offerta senza precedenti: costa pochissimo!

McDonald’s è la catena di fast food più famosa del mondo. In ogni angolo del pianeta ci sono punti di ristoro e punti vendita in cui è possibile acquistare i prodotti del noto marchio. Fondata dai fratelli McDonald, l’espansione globale è stata però merito di Ray Kroc che acquistò il marchio per quasi 3 milioni di dollari. Il menù è ricco e variegato: ci sono tantissimi panini farciti, parecchi toast, bevande a non finire e da qualche anno anche gelati.

I bambini amano alla follia il McDonald’s: la cosa più vantaggiosa è sicuramente legata al prezzo, sempre molto più basso rispetto alla concorrenza. Ovviamente la strategia della Corporation è molto interessante: in ogni Paese in cui si trova, utilizza gli ingredienti della zona e crea dei menù adatti alla popolazione. In India, ad esempio, c’è un McDonald’s che prepara soltanto alimenti vegetariani. La corporation ha deciso di lanciare un’offerta a tempo senza precedenti: i clienti sono già al settimo cielo.

McDonald’s, cambia tutto: arriva l’offerta senza precedenti

Il SummerDays sta per arrivare: come si legge sul sito ufficiale del McDonald’s, dal 6 al 30 giugno ci saranno sempre offerte diverse. Si comincia il 6 giugno. il fantastico Crispy McBacon costerà appena 1 euro. Questo preparato presenta carne 100% bovina da allevamenti italiani, bacon fatto da pancetta italiana e formaggio: il tutto viene accompagnato dalla salsa Crispy. Croccante e gustoso, questo prodotto non passa mai inosservato. I clienti amano tantissimo questo panino e non vedono l’ora di poterlo acquistare per un valore così misero.

Per usufruire delle offerte, basterà utilizzare il proprio smartphone e accedere all’applicazione di McDonald’s. Cliccando sull’offerta, basterà semplicemente mettersi in fila (con le dovute agevolazioni) e gustarsi il proprio panino. Non è la prima volta che l’azienda lancia un’offerta del genere: l’iniziativa SummerDays c’è stata anche nel corso degli anni passati.