Da Primark le sorprese non finiscono mai e l’azienda è sempre accanto ai clienti che hanno fiducia nel marchio

Un marchio in continua evoluzione che offre una vasta gamma di prodotti ai clienti. Primark da qualche mese è arrivato anche in Italia e in particolare a Roma il punto vendita sta avendo molto successo.

Anche sui social è molto seguito, vanta di quasi dieci milioni di follower che non perdono occasione di ricevere informazioni e notizie relative ad offerte e prezzi speciali. E ce ne sono veramente tanti.

Primark, accanto al cliente…sempre – FOTO

Contro ogni forma di razzismo, nessuna distinzione di genere, per Primark ogni cliente è uguale all’altro. E proprio sui social, gli esperti del settore hanno voluto pubblicare un post che riguarda tale argomento.

E’ stata condivisa una foto con molte persone di origine, genere e età diversi. Tutti indossano una maglia bianca con una scritta colorata come segno di pace.

Si trovano in un prato e un telo rosso fa da cornice a tutta la bellezza dei loro occhi. Come didascalia c’è scritto: “Che tu stesso faccia parte della comunità LGBTQI+ o un alleato, sventola la bandiera tutto l’anno con la nostra gamma, dalle magliette con stampa pastello alle custodie per telefoni arcobaleno”.

Quando parliamo di Primark, facciamo riferimento ad un marchio in continua evoluzione sotto ogni punto di vista. Qualsiasi negozio aperto da tanto o da poco ha successo, qual è il motivo? La strategia adottata da chi vi lavora e fa di tutto per assecondare le esigenze del cliente, mantenendo sempre originalità e stile.

Sapete qual è il negozio più grande e dove si trova? E’ quello di Birmingham High Street ed è suddiviso in cinque piani. Al suo interno vi sono tre punti di ristoro come il primo Primark Café in collaborazione con Disney. Poi ancora un salone di bellezza e un parrucchiere. E voi siete mai entrati in uno dei punti vendita Primark?