Dopo essere stato detentore della hit estiva 2021, Sangiovanni ci riprova e questa volta punta in alto alla conquista del mercato discografico spagnolo

Lo scorso anno la sua “Malibù” venne incoronata hit dell’estate, conquistandosi anche il titolo di brano più ascoltato in Italia su Spotify nel 2021. A distanza di dodici mesi Sangiovanni ci riprova con un nuovo singolo estivo, ma questa volta punta ancora più in alto.

Il giovane artista debutta infatti sul mercato discografico spagnolo e lo fa con una nuova versione di “Farfalle“, il brano presentato per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. Accanto a lui una nota artista lanciata dal talent spagnolo “Operazione Trionfo” e conosciuta dal pubblico anche per la sua relazione sentimentale.

Sangiovanni presenta “Mariposas”: il cantante alla conquista della Spagna

Non sono sfuggiti ai fan più attenti gli indizi social che riconducevano a una possibile collaborazione tra Sangiovanni e la cantante spagnola Aitana. Neanche a dirlo solo pochi giorni dopo è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dei due artisti che hanno presentato oggi, venerdì 3 giugno, “Mariposas“, la versione spagnola del brano “Farfalle“.

La cantante è nota per aver partecipato, proprio come il collega, a un talent spagnolo. Ma non solo, ad attirare l’attenzione del pubblico è anche la sua storia d’amore con l’attore Miguel Bernardeau, tra i protagonisti della serie Netflix “Elite”

Per Sangiovanni questo rappresenta il debutto sul mercato discografico spagnolo che ha scelto di fare proprio in occasione della stagione estiva ormai alle porte. Il singolo “Farfalle” ha ottenuto ben due dischi di platino e ha raggiunto la seconda posizione della classifica FIMI dei singoli più venduti. La sua versione spagnola riuscirà a replicare il successo ottenuto?

Il brano fa parte dell’ultimo progetto del giovane talento, “Cadere Volare“, uscito lo scorso aprile e portato in giro per l’Italia con il tour che lo ha visto protagonista. Ora dopo un periodo di pausa Sangiovanni si prepara a rimettersi in viaggio il prossimo 7 luglio quando darà inizio alle date estive.

Nel frattempo la gara per chi si aggiudicherà il titolo di tormentone dell’anno è ufficialmente iniziata e l’ex allievo di Amici non si è fatto trovare impreparato. “Mariposas” è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.