Tigotà, novità rivoluzionaria. Clamoroso, cosa sta succedendo

Consumatori in tilt a seguito di una novità clamorosa che sta interessando Tigotà. Ecco di cosa si tratta: svolta in vista dell’estate.

Tempo di novità da Tigotà. Punto di riferimento nel settore della bellezza e del corpo, negli ultimi anni la catena si è espansa per tutto il Bel Paese arrivando a un totale di ben 700 punti vendita.

Dalla cura alla persona, all’igiene, all’estetica, la vasta dei prodotti che si trovano sui suoi scaffali è davvero ampia, come ampio il numero di persone impegnate negli store, per un totale di 4900.

Nato nel 2009, a Capri, in questi ultimi 14 anni è diventato un punto di riferimento per il comparto, tanto da essere uno dei luoghi di rifornimento per molte famiglie, a livello italiano e non solo. Aperti negli anni anche i battenti di tre punti vendita svizzeri.

A catturare molti, è l’ottima selezione dei prodotti, oltre che il loro conveniente rapporto-qualità prezzo, nonché le scontistiche onnipresenti. Per quest’estate è stata inserita una novità clamorosa: i consumatori sono in entusiasti.

Tigotà lascia il segno: novità clamorosa, cosa sta succedendo

In vista dell’estate, con le temperature in aumento, è tempo di tirare fuori i vestiti più leggeri, scoprendosi per non morire di caldo.

Gli accessori per la depilazione sono immancabili nei propri bagni pertanto, per avere un risultato impeccabile simile a quello che si otterrebbe dall’estetista, è importante scegliere con cura i prodotti. Per non spendere un grande capitale, ma senza rinunciare alla qualità, Tigotà passa all’azione con una promozione per i consumatori.

Usufruibile online, prevede il 25% di sconto su tutti i prodotti offerti dal marchio dedicati al mondo della depilazione, tra rasoi e creme.

“Ci sono così tanti, ma così tanti, modi per depilarsi e radersi, che abbiamo pensato di metterli in sconto proprio tutti! Non ci credi? Visita il sito Tigotà!”, le parole che si leggono sotto all’ultimo post social condiviso sulla pagina Instagram del colosso con cui ha comunicato al pubblico la grande novità.