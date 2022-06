Victoria Cabello ha sorpreso il mondo dei social condividendo un video alquanto particolare: l’ammissione della conduttrice è stupefacente.

Victoria Cabello è una conduttrice ed attrice molto amata in Italia. Dopo l’esordio nel film ‘Ragazzi della notte’, la nativa di Londra iniziò a condurre diversi programmi fino a diventare una delle conduttrici storiche di MTV Italia. Dal 2002 al 2007 è stata una delle inviate de ‘Le Iene’ mentre nel 2006 ha presentato il ‘Festival di Sanremo’ insieme a Ilary Blasi e Giorgio Panariello. Quest’anno è stato molto importante per lei: Victoria ha fatto coppia con Paride Vitale a ‘Pechino Express’, vincendo la nona edizione del programma.

Victoria ha un grosso seguito sui social network: la conduttrice vanta ben 395mila followers su Instagram. In questa giornata di festa, la classe 1975 ha stupito tutti pubblicando un video alquanto particolare. Nel post, è arrivata anche un’ammissione inattesa.

Victoria Cabello stupisce il web: arriva l’ammissione stravagante

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Regina Elisabetta, al via il Giubileo di Platino: la difficoltà preoccupante. Situazione da incubo

Victoria condivide spesso e volentieri contenuti alquanto sorprendenti sui social network. La conduttrice ha stupito tutti anche oggi pubblicando un video stravagante. Nel filmato in questione, la nativa di Londra si esibisce in un balletto leggermente ridicolo. Come se non bastasse, ad un certo punto del filmato la Cabello copre il suo volto con una maschera buffissima.

I POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Carlotta Mantovan, amore sconfinato con la gioia della “mia vita”: non poteva chiedere di meglio – FOTO

La sua ammissione arriva sotto forma di quesito nella didascalia. “Esiste una più testa di c***o di me?”. Il volto storico di MTV suggerisce anche il metodo per ricevere la risposta: invita infatti i suoi followers a taggarli sotto al post. Il filmato in questione, nonostante sia così “particolare”, ha comunque inanellato ben 13mila cuoricini. Tra i commenti, spicca quello di Enzo Miccio che rilascia un eloquente ‘Siiiii’. La Cabello risponde con grande impeto: “Siii chi? Comunque buongiorno Miccio, ti ricordo che sei arrivato secondo a ‘Pechino Express’. Il botta e risposta con il famoso wedding planner non è passato inosservato: anche i loro commenti, infatti, hanno raccolto tanti likes.