Violante Placido ha conquistato le attenzioni degli utenti del web con un primo piano spaziale: la foto è strabiliante.

Violante Placido è una delle attrici e cantanti più apprezzate dal pubblico italiano. La nativa di Roma è figlia d’arte dal momento che è la figlia del regista e attore Michele Placido. Proprio con il padre ha esordito nel mondo del cinema nel film ‘Quattro bravi ragazzi’. La classe 1976, con la sua performance nel film ‘L’anima gemella’, venne candidata come miglior attrice al Nastro d’argento. Nel corso degli anni, l’attrice ha anche indossato i panni di Moana Pozzi in una miniserie targata Sky, quelli della Fata Turchina nella miniserie Pinocchio targata Rai e ha posato senza veli per Playboy.

La Placido ha anche recitato in pellicole americane. Violante piace tanto al pubblico e viene seguita da tanti ammiratori sui social network. Quest’oggi, sul suo profilo, è apparsa una serie di fotografie molto belle: tra di queste, c’è un primo piano che ha lasciato tutti senza parole.

Violante Placido, primo piano che incanta: magnifica

Violante sa sempre come deliziare il suo pubblico: la nota attrice condivide spesso e volentieri contenuti davvero sensazionali. Questa volta, la romana ha incantato la platea di ammiratori con un primo piano spettacolare. I suoi occhi e il suo sguardo conquistano indubbiamente la scena: la loro profondità e soprattutto il loro colore mandano in visibilio gli utenti.

Il suo viso è sereno e luminoso, mentre le sue labbra sono decisamente irresistibili. Da segnalare anche i suoi lineamenti, pressoché perfetti. La scollatura non lascia intravedere nulla, ma stuzzica comunque le fantasie. “Sognare ad occhi aperti nella mia casa di legno”, ha scritto in didascalia aggiungendo anche hashtag come ‘natura’, ‘meditazione’, ‘cortina’ e ‘vita da attrice (in inglese)’. Sotto al post, i complimenti si sprecano così come gli elogi e gli apprezzamenti.