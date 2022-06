“Come la dea Athena”, Ambra Lombardo balletto da capogiro: tira su gli slip e manda al manicomio – VIDEO

Ambra Lombardo accende la passione durante il weekend e lascia tutti a bocca aperta con una performance da capogiro: che spettacolo!

Amante indiscussa del sapere e del romanticismo in tutte le sue sfaccettature, Ambra Lombardo ha regalato un sogno ad occhi aperti ai suoi follower.

Su Instagram, la professoressa di un Liceo di “Scienze Umane” ha mostrato uno dei lati più effervescenti del suo repertorio di bellezza. I fan non hanno creduto ai loro occhi, quando al loro risveglio hanno esaudito i desideri di una vita.

Protagonista di diversi flirt e storie d’amore tormentare nel vasto mondo dello spettacolo, cui ama, Ambra è riuscita a ritagliarsi un posto da privilegiata nel cuore di tutti.

La compagna di Kiko Nalli, ex di Tina Cipollari ha unito alla sua verve da saggista, un fascino senza eguali. In occasione di un weekend che si preannuncia infuocato, la showgirl si è esibita in un balletto da capogiro, che naturalmente non è passato inosservato

Ambra Lombardo fa perdere la testa ai suoi fan: performance da fuochi d’artificio. I dettagli

