Aurora Ramazzotti sirenetta sullo scoglio, fisico scolpito e gambe da urlo: l’Insta vs reality è però molto diversa – FOTO

La giovane influencer si trova a Pantelleria per qualche giorno di vacanza, se non avete visto le foto in bikini non sapete che cosa vi siete persi.

Sul suo profilo Instagram conta una community molto attiva di oltre 2,3 milioni di follower che interagiscono con lei e non passano giorno senza seguirne le avventure quotidiane in famiglia, a lavoro ed in vacanza.

Aurora Ramazzotti ha preso dalla madre lo stesso carattere solare ed irriverente che piace e fa sempre molto sorridere chi le sta attorno. Silhouette spettacolare, addome piatto e gambe chilometriche, la giovane influencer è sempre più bella ma anche quando potrebbe mostrare tutto il suo fascino non si trattiene e svela una parte di sé decisamente fuori dagli schemi.

Dopo Capri è volata a Pantelleria e proprio qui l’ultimo servizio fotografico si è trasformato in una sitcom tutta da guardare. Se non avete ancora visto gli scatti ci pensiamo noi.

Aurora Ramazzotti fa sorridere, la verità è molto diversa da ciò che sembra

“Che sirena ❤️”, “🔥 Aaapppperó!!!!!!!!!”, “Ti sei abbronzata molto 😘😘”, “Nella seconda si vede che eri comoda e a tuo agio!!!😂 ❤️”, “Ma che fisicchetto c’hai?!”.

I fan le hanno dimostrato massima attenzione con oltre 39mila like e commenti emozionati per gli ultimi scatti in costume sugli scogli a Pantelleria mentre sfoggia un bikini bianco e nero sgambatissimo che mette in rilievo la lancia piatta e i muscoli d’acciaio.

Eppure Aurora nel secondo scatto non ce la fa proprio a non mostrare la realtà dei fatti: prima di salire sullo scoglio e mostrarsi come un’amazzone c’è stata qualche piccola difficoltà tecnica di arrampicata.

“Il buon vecchio Insta vs reality che non sbaglia mai”, scrive lei nella didascalia di accompagnamento.

La vediamo infatti con la bocca contorta e il fisico contratto mentre cerca un appoggio sulla pietra senza farsi male. Servivano delle scarpe in quella situazione ma lei, temeraria, ha rischiato e alla fine ha trionfato. Applausi per lei e l’allegria contagiosa che la sovrasta ogni giorno e in ogni situazione.