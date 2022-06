Elisabetta Gregoraci, avete mai visto sua sorella? È bellissima, proprio come lei – FOTO

Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese non ha mai nascosto il legame profondo con la sua famiglia d’origine, in particolare con la sorella Marzia. L’aveta mai vista? Sono due gocce d’acqua

Una showgirl che è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano nel corso degli anni è indubbiamente la calabrese Elisabetta Gregoraci. La sua popolarità è arrivata alle stelle quando, intorno al 2006, ha iniziato una relazione con il facoltoso imprenditore Flavio Briatore, divenuto successivamente suo marito e dal quale ha avuto il suo unico genito Nathan Falco.

Tuttavia, la sua carriera nel mondo dello spettacolo era già ampiamente avviata. Il trampolino di lancio è stato il tradizionale concorso di bellezza di Miss Italia (1997), per poi spaziare i numerosi progetti di prestigio divisa tra il grande e il piccolo schermo. Anche l’estate 2022 si prospetta carica di impegni; a breve, infatti, sarà lei a riprendere le redini del programma “Battiti Live”, evento musicale itinerante che si svolge in Puglia per poi andare in onda su Italia 1.

Elisabetta Gregoraci, la famiglia sempre con lei. La sorella Marzia è la sua prima fan

Pur avendo costruito una nuova vita e la sua carriera lontana dal suo luogo natio, Soverato (provincia di Catanzaro), Elisabetta Gregoraci (42 anni) vi ritorna sempre con grande entusiasmo per mantenere vivo il rapporto con la sua famiglia d’origine.

In particolare è evidente il legame viscerale della tiene unita alla sorella Marzia, di 2 anni più giovane di lei.

La bellezza è un tratto distintivo del clan Gregoraci. Così come Elisabetta, anche Marzia è una donna estremamente affascinante, sensuale, dai conturbanti colori mediterranei. La somiglianza tra le due donne è lampante.

In passato la Gregoraci junior ha tentato di accedere nello show business: per un breve periodo, infatti, ha ricoperto il ruolo di meteorina nel Tg4 di Emilio Fede. Si è un po’ allontanata da tale mondo e oggi è sposata con Antonio Scaramuzzino, ha due figli, Gabriel e Ginevra.

Nonostante viva lontano dalla più famosa sorella, non perde occasione per starle accanto durante le festività, i compleanni e i momenti speciali di famiglia come, ad esempio, la comunione del figlio avvenuta una settimana fa.