Le ultime pose di Rocio Morales dilagano velocemente in rete. La sua “bellezza stratosferica” ipnotizza i passanti come mai prima d’ora.

A sole due settimane dal fortunato esordio, vestendo i panni di protagonista femminile per la nuova serie televisiva firmata da Canale 5, Rocio Munoz Morales presenta inaspettatamente ai suoi fan uno scenario totalmente diverso da quello rivelato finora nel ruolo di Victoria, e recitando al fianco di Raoul Bova qui alias Roberto, in “Giustizia Per Tutti“.

Classe 1988 e di maestosa bellezza, Rocio è entrata con successo a far parte dello stellare immaginario della penisola ormai una decade fa. Conosciuto il suo attuale partner sul set di “Immaturi – Il Viaggio” di Paolo Genovese, ora l’attrice e conduttrice è nuovamente insieme al suo Raoul nel poliziesco appuntamento diviso in sei puntate sulla rete Mediaset. Da “Tre Sorelle” a “(Im)perfetti criminali“, nelle sale cinematografiche in questo 2022, Rocio ha inoltre recentemente preso parte alla rappresentazione teatrale di “Fiori d’acciaio“.

“Non esagero” Rocio Morales ipnotica si libera di tutto, la visione è stratosferica – FOTO

“Mi fai bene“, ha scritto entusiasta e vestita d’incanto l’ex ballerina in didascalia alla sua ultima pubblicazione su Instagram.

La nata sotto il segno dei Gemelli ha mostrato ai suoi fan, nel pomeriggio di ieri, tutta la sua contentezza durante il suo attesissimo percorso per le animate vie della cara Madrid.

Come “una rosa nel mezzo di una strada“. È stato questo il parere emerso tra i commenti dei suoi fan. Dopo essere felicemente approdata nella sua terra natale, Rocio si è difatti rivelata in “splendida forma“.

“Più sorridente che mai” e “risplendete di vita“, come lo è al contempo il suo entourage cittadino, l’attrice spagnola ha indossato per l’occasione un meraviglioso abito in texture floreale.

L’outfit sembra aver conquistato con altrettanta immediatezza anche i passanti, oltre che i suoi oltre 500mila follower in rete. “Sei semplicemente la cosa più bella del mondo“, ha sottolineato sul finale un altro dei suoi ammiratori, “e non esagero” ha poi puntualizzato.