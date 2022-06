Nuovo colpaccio per il gioco del Gratta e Vinci che cattura ogni giorno l’attenzione di milioni di persone in giro per il mondo.

Sono milioni le persone che ogni giorno sfidano la sorte e la dea bendata tendando la fortuna del gioco del Gratta e Vinci. Un modo rapido per portare a casa un bel gruzzoletto e poter, magari, porre fine a mutui e investimenti a lungo termine che spesso costringono intere famiglie a passare anni insonni e con grandi mal di testa.

Ci ha provato anche un signore italiano che ha deciso di tentare la sorte acquistando ben 300 biglietti in una ricevitoria vicino casa per un importo del valore di 2.500 euro complessivi. Sperava infatti che con un maggiore numero di biglietti anche la fortuna potesse aumentare proporzionalmente.

Le cose, purtroppo, però non sono andate come sperava, con un esito a dir poco incredibile che ora andiamo ad illustrare nel dettaglio per capire a cosa bisogna stare attenti quando ci si avvicina a questo tipo di gioco.

300 biglietti del Gratta e Vinci, la scoperta è pazzesca

Con le prime vincite esigue di alcuni biglietti, il giocatore è tornato in ricevitoria per acquistare altri biglietti e incrementare ancora di più le possibilità di vincita finali di gioco.

Peccato che però le cose non siano andate come lui aveva sperato fin da subito. È andata avanti così fino a quando non si è accorto che era stato vittima di una truffa in piena regola.

Osservando infatti con cura i biglietti, si è accorto che non era inserito il valore in percentuale di un’ipotetica vittoria. Ha così chiesto l’aiuto della Guardia di Finanza avvalendosi del Decreto Legge 2012 che regola le modalità di gioco dell’amato Gratta e Vinci.

Peccato che nonostante abbia fatto ricorso prontamente, non ha ricevuto alcun risarcimento per il torto subito. La ricevitoria indagata invece, ha dovuto pagare una contravvenzione amministrativa di tutto rispetto per l’illecito.