Kasia Smutniak “toglie il respiro”, senza trucco e orpelli mostra una scomoda verità: l’avete mai vista al naturale? FOTO

L’attrice si trova a Taormina per ricevere un premio molto ambito, ne ha approfittato però per fare un giro per la città e farci scoprire i suoi capolavori.

Classe 1979 nativa di Varsavia ma naturalizzata italiana, Kasia Smutniak è una delle attrici più incredibili del nostro tempo, bellezza sconfinata e professionalità da vendere.

È anche da sempre impegnata in moltissime cause umanitarie, motivo per cui ieri sera sul palco dell’Etna Comics a Taormina ha ricevuto un premio molto ambito, “Ad ali spiegate”, che la Fondazione Angelo D’Arrigo le ha assegnato per la “particolare sensibilità dimostrata in campo sociale, pur avendo ottenuto una grande notorietà e un apprezzamento generale in campo artistico”.

Kasia nonostante sia famosissima, senza troppa pubblicità ha costruito una scuola in Nepal ma il suo impegno nell’ambito della solidarietà umana si estende anche ai diritti dei rifugiati e delle donne, cercando infine di sensibilizzare le persone su temi come la body positivity e l’auto accettazione.

Un premio meritato per lei che con la sua solarità ha conquistato tutti. Vediamo gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Kasia Smutniak l’avete mai vista senza trucco? Una favola

“La Donna più bella che possa esistere senza un filo di make up, senza costruzioni, fa-vo-lo-sa 🙌”, “Mi togli il respiro”, “Il livello di bellezza nella serie di foto è balsamico: porta il sorriso e rinfranca l’animo 🙏🏼”, “Una che in foto non viene male nemmeno se ci si impegna”, “Io amo questa donna 👏❤️”.

I fan sono impazziti ammirando il carosello di foto che l’attrice ha pubblicato ieri mattina e che raccontano la città dal suo punto di vista. Vediamo le strade della città, i suoi locali, lo street food, ma non esita neppure a mostrarsi completamente struccata seduta sul giardinetto interno dell’albergo in cui alloggia.

Abiti comodi neri, piedi nudi, capelli raccolti, e un viso pulito senza traccia di nessun effetto maccheronico che ha fatto impazzire i follower. Sempre più spesso infatti Kasia si mostra così, al naturale, senza fronzoli e trucchi. Un aspetto che le sta facendo guadagnare molto sostegno da parte del pubblico che la segue e ne apprezza il lavoro sul campo ma anche quello su se stessa che ha fatto dopo la morte di Taricone.