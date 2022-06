Lucio Dalla, gli italiani non si sono dimenticati di lui: la prova evidente

Lucio Dalla. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 3 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 3 Giugno, su Rai Uno è andato in onda in prima serata l’evento “DALLArenaLucio”, direttamente dall’arena di Verona: una serata dedicata a Lucio Dalla per omaggiarlo nel decennale della sua scomparsa. Rai Due ha proposto un episodio della longeva e acclamata serie statunitense “N.C.I.S” (Stagione 19, episodio 15 dal titolo “Il lato buono”). Su Rai Tre è andato in onda il film commedia del 2019 “Non succede, ma se succede…” di Jonathan Levine con Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Andy Serkis e June Diane Raphael.

Canale 5 ha proposto una puntata del telefilm “New Amsterdam” (Stagione 4 Episodio 1 dal titolo “Anima e corpo”). Su Italia 1 abbiamo visto il film commedia del 2014 “Il ricco, il povero e il maggiordomo” del famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo con Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D’Amario, Guadalupe Lancho e Massimo Popolizio. Su Rete Quattro è di scena l’informazione con i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni: “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Lucio Dalla. Ascolti tv di giorno 3 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

La magia di Lucio Dalla travolge gli italiani. Il cantautore bolognese ha lasciato un vuoto incolmabile ma continua a vivere nell’eternità grazie ai capolavori che ha saputo donare alla musica contemporanea. L’evento a lui dedicato, andato in onda su Rai Uno, (“DallArenaLucio”) ha fatto incetta di visualizzazioni, seguita da 3.781.000 spettatori pari al 25.3% di share.

Secondo posto in termini di ascolti per la rete ammiraglia di Mediaset. Canale 5 con il debutto della quarta stagione di “New Amsterdam” ha conquistato 1.408.000 spettatori con uno share del 9.6%.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “Il ricco, il povero e il maggiordomo” – 1.051.000 spettatori con il 6.3% di share.

Rai Tre: “Non succede, ma se succede…” – 625.000 spettatori con il 3.8% di share.

Rai Due: “N.C.I.S” (Stagione 19, episodio 15) – 1.008.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Rete Quattro: “Quarto Grado” – 1.200.000 spettatori con il 9.1% di share.

La7: “Propaganda Live” – 574.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Nove: “I migliori Fratelli di Crozza” – 450.000 spettatori con il 2.7% di share.

Tv8: “Name That Tune – Indovina la Canzone” – 373.000 spettatori (2.5% di share).