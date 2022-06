Milly Carlucci su tutte le furie, la dichiarazione di Carolyn Smith è un colpo basso: “Rifiuto l’offerta e vado avanti”

La ballerina e giurata di “Ballando” ha rilasciato un’intervista decisamente inaspettata su un’offerta che l’amica conduttrice le fa fatto.

Lei è ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, conosciuta anche in Italia dal 2007 come presidente di giuria nel talent show di Rai 1 “Ballando con le stelle”. Molto nota in questi anni anche la sua battaglia personale contro il tumore che l’ha resa uno dei volti femminili da ammirare di più per la tenacia che ha saputo dimostrare nei confronti della malattia, vista non come nemica acerrima ma come sfida personale a cui non cedere.

Intervistata pochi giorni fa da Nuovo Tv, Carolyn Smith ha fatto sapere che tra lei e Milly Carlucci in questi anni è nata una bellissima amicizia. “Mi è sempre molto vicina anche nel mio percorso oncologico, perché è stata lei ha trovarmi l’équipe medica che mi segue. È una donna fantastica”.

Eppure tra di loro si è insinuato anche qualche piccolo rancore, la coreografa infatti ha rifiutato un’offerta incredibile che la stessa Milly le aveva proposto. Di che si tratta?

Carolyn Smith ha altri progetti, il rifiuto fa riflettere: che dirà Milly?

Se la sua partecipazione alla prossima stagione di “Ballando” è già stata confermata, con avvio il 6 ottobre, invece è arrivato un NO secco alla richiesta di Milly di averla anche tra i concorrenti de “Il Cantante Mascherato”.

Carolyn, nonostante l’amicizia che la unisce alla conduttrice, preferisce restare fedele a “Ballando con le stelle”. Inoltre nel corso dell’intervista ha spiegato che sarebbe impossibile per lei svolgere una parte del genere, ha rifiutato per ovvie ragioni l’offerta e prosegue per la sua strada.

“Già sudo di mio per cui non oso immaginare sotto quelle maschere e quei costumi. Penso che diventerei claustrofobica”, ha ammesso senza pensarci un attimo.

Cosa avrà risposto Milly a tale rifiuto? Mentre per lo show ballerino il cast è in formazione, per il suo programma mascherato invece ci sono già stati molti rifiuti. Dovremmo attendere i prossimi mesi e la fine dell’estate per capire come evolverà la programmazione tv.