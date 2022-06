Roberto Brunetti chi era, moglie, figlie e carriera dell’attore scomparso

Roberto Brunetti, noto volto dello spettacolo, si è spento all’età di 55 anni. 55 anni in cui ha costruito una carriera costellata di traguardi.

“Er Patata”. Questo il nome con cui era noto Roberto Brunetti, attore romano spentosi a soli 55 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione, situata nella Capitale.

Classe 1967, tifoso sfegatato dei giallo rossi, il suo volto è diventato conosciuto nel settore dello spettacolo. Il suo debutto risale agli anni Novanta con la partecipazione a pellicole di successo quali “Fuochi d’artificio” (di Pieraccioni) e “Paparazzi” (di Neri Parenti).

Poi nel 2005 è approdato nei cast di “Romanzo criminale” – in cui ha interpretato il ruolo del malvivente Aldo Buffoni – e “Fatti della banda della Magliana”.

Dopo i tanti successi raggiunti, una battuta d’arresto si è verificata nel suo percorso, tanto che gli ultimi dieci anni è rimasto lontano dai riflettori.

Anni difficili per l’attore che è finito in un tunnel senza fine, abusando di sostanze stupefacenti: cinque anni fa è stato arrestato dopo essere stato colto per strada intento ad acquistare cocaina. Poi sono state trovate sostanze stupefacenti (hashish) nella sua abitazione – già nel 2019 erano state trovate sotto la sella del suo motorino.

Dopo l’episodio ha trascorso 6 mesi alla casa circondariale di Velletri e 6 mesi agli arresti domiciliari.

Tra gioie e dolori, nella vita dell’attore non sono mancate anche criticità di cuore. Per anni è stato legato a Monica Scattini, per la quale ha nutrito un forte amore destinato, tuttavia, a finire.

L’attore Roberto Brunetti si è spento: la sua vita sentimentale

Accomunati dalla stessa professione, Roberto Brunetti e Monica Scattani – lei più grande di 16 anni – sono stati legati da un forte amore nato nel 1995 e sfociato in una convivenza.

Un amore durato 16 anni, destinato a giungere al capolinea all’improvviso con la scelta dell’attore di andarsene di casa. Sembra che Brunetti abbia preso questa scelta per una sua crisi personale: l’attrice, mancata sette anni fa, spiazzata è rimasta addolorata nel profondo.

A questa amara fine si aggiunge il declino della sua carriera con l’ultima apparizione sugli schermi nel 2021 nelle pellicole “Il rosso e il blu” e “Baci salati”.

Lo scorso anno è stato ospite da Barbara D’Urso raccontando la fase difficile in cui si trovava, con il telefono che non squillava più portando le offerte lavorative a zero, e la sua pescheria (aperta anni prima) messa in ginocchio dalla pandemia. Lontano dai riflettori ha cercato di ricostruirsi una vita dando il via all’attività e dando alla luce una figlia con la sua nuova moglie.

Poi le cose non hanno girato per il verso giusto. Venerdì scorso, 3 giugno, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento: scatta l’ipotesi di come la sua morte sia dettata dalla droga, visto che sono state trovate diverse quantità di stupefacenti nella casa.