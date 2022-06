Con il suo nuovo progetto Salmo conquista la vetta più ambita: la classifica FIMI si ribalta e porta novità

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ci permette di dare uno sguardo alle vendite musicali avvenute in Italia. Scopriamo quali sono gli artisti, gli album, i singoli e i vinili più ascoltati negli ultimi sette giorni.

Si avvicina il momento di scoprire chi sarà in grado di dominare le classifiche di vendita della stagione estiva che sta per iniziare, ma nel frattempo i podi subiscono già dei cambiamenti. Ecco chi è riuscito ad aggiudicarsi i primi posti della classifica FIMI di questa settimana.

Salmo fa centro: la colonna sonora che debutta al primo posto. Tutti i dettagli

La scorsa settimana al primo posto tra gli album più venduti in Italia c’era l’inglese Harry Styles con “Harry’s House” che dopo sette giorni scende in terza posizione. In seconda sale invece il rapper Gemitaiz con “Eclissi“, mentre al primo posto troviamo la colonna sonora di “Blocco 181“.

La nuova serie prodotta da Sky vede come direttore artistico Salmo che ha curato l’accompagnamento musicale. Per l’occasione ha collaborato con ventuno artisti, da Lazza a Guè, da Jake La Furia a Ernia e molti altri che hanno partecipato al progetto. Il disco ha debuttato direttamente in cima alla classifica FIMI una settimana dopo la sua uscita.

LEGGI ANCHE -> Lucio Dalla, gli italiani non si sono dimenticati di lui: la prova evidente

Sul fronte dei singoli pochi cambiamenti sul podio che vede ancora una volta in vetta Rhove con “Shakerando“, seguito da Jovanotti con la sua “I Love You Baby” in collaborazione con Sixpm. Salgono invece al terzo posto Irama e Rkomi con “5 Gocce“, brano più trasmesso anche dalle radio italiane questa settimana.

Con l’uscita dei primi singoli estivi -e potenziali tormentoni- il podio dei brani è destinato a subire delle modifiche? Staremo a vedere se Rhove riuscirà a mantenere salda la sua posizione in cima alla classifica.

LEGGI ANCHE -> “Sono invidiosa di lei”, Madonna non trattiene l’opinione sulla figlia Lourdes Maria. Polemica alle stelle

Due nuovi ingressi sul fronte dei vinili: al primo posto Gemitaiz con “Eclissi” mentre in terza posizione entrano i The Zen Circus con “Cari Fottutissimi Amici“. Harry Styles scende in seconda posizione con il nuovo progetto “Harry’s House“, restando tuttavia per la seconda settimana consecutiva tra i vinili più venduti in Italia.