Qualcosa non torna nella quarta stagione della serie più attesa dell’anno. Segnalata e argomentata la natura del vero gap in Stranger Things 4.

Dopo un’interminabile attesa per i suoi fan si è tornati nuovamente nel Sottosopra. La quarta stagione di Stranger Things ha inaugurato il suo approdo in quest’inizio estate 2022 con 7 iniziali appuntamenti che vedranno poi la loro conclusione con due puntate extra soltanto nel mese di luglio.

In attesa del gran finale una lunga lista di segnalazioni, inviate dagli spettatori di tutto il mondo, sono riuscite a sollevare un incredibile polverone che va ben al di là dell’inattesa decisione dei suoi produttori di piazzare sulla piattaforma Netflix episodi dalla lunghezza ben più ingente rispetto alle precedenti stagioni. Scopriamo ora il punto debole di questo quarto appuntamento con il cult nostalgico per eccellenza della nostra contemporaneità ambientato negli anni ’80.

Stranger Things 4, il gap non convince: svelato cosa non funziona della nuova stagione

Già nell’episodio iniziale, per non spoilerare il restante degli accadimenti a chi non è ancora riuscito a proseguire nella visione della nuova stagione, un significativo dettaglio ha attirato l’attenzione degli appassionati scatenando presto una serie di leciti dubbi.

Il fulcro delle segnalazioni riguarda Numero 11. Una volta Jane Ives e adesso legalmente Jane Hopper. O più semplicemente Undici per gli amici. Interpretata dall’attrice britannica Millie Bobby Brown. E ora nella serie intenta a vestire i panni di una “normale” preadolescente.

A far dimenticare presto il tanto auspicato respiro di sollievo, destinato alla sopravvivenza di Jim Hopper per il momento tenuto prigioniero in Russia, avrebbero provveduto i numerosi salti temporali legati alla permanenza di Undici all’interno del segreto Hawkins National Laboratory.

In particolar modo, una folla spropositata di spettatori, proprio in questi giorni, avrebbe fatto riferimento più volte sui social al gap riguardante la protagonista della serie. E in virtù della sua privazione del dono della parola accentuata nella prima stagione, come sua iniziale prerogativa, e qui invece apparentemente dimenticata dagli stessi autori.

L’incapacità comunicativa di Undici, di natura traumatica, sembra infatti essere passata letteralmente in secondo piano nella realizzazione di questo quarto appuntamento con la serie. E perciò a tal riguardo non sono mancate le note di rimprovero da parte del pubblico internazionale. Il quale mira a sottolineare il contenuto dei vari flashback proposti tentando di scovarne la reale motivazione.

Senza smettere di sperare, ovviamente al contempo, che non si tratti semplicemente di una svista dei suoi creatori. Non resta dunque che attendere l’uscita dei restanti due episodi per scoprire la realtà dei fatti.