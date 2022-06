Alberto Matano, dopo la “Vita in Diretta”: così il noto conduttore prima del matrimonio. La FOTO spiazzante

Alberto Matano, dopo la chiusura de “La Vita in Diretta” decide di trascorrere così il primo fine settimana: la foto che non ha lasciato indifferenti i fan.

Per il conduttore di Rai 1 e del palinsesto televisivo “La Vita in diretta” è iniziato una nuova stagione di meritato relax.

Dopo aver staccato la spina e interrotto il collegamento con i telespettatori del pomeriggio in Rai, Alberto Matano decide così di dare una svolta ai suoi giorni.

E’ accaduto appena dopo la decisione di prendere in matrimonio l’attuale compagno, Riccardo. Di lui sappiamo poco o nulla, dal cognome al lavoro ma nella vita privata è stato in grado di attirare l’attenzione dello showman fino a farlo innamorare.

A proposito di sentimenti, durante l’ultima puntata del contenitore di cronaca rosa più amato, i saluti più inaspettati sono arrivati da colei che celebrerà l’evento più atteso della sua vita. Stiamo parlando di Mara Venier con la quale c’è stato un lungo abbraccio e un pianto a dirotto che mai dimenticherà

Alberto Matano trovato così dopo la fine de La Vita in diretta: la FOTO inaspettata prima del matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

C’è grande attesa e fermento per il passo decisivo che responsabilizzerà il noto conduttore della Rai, Alberto Matano.

Lo showman, conduttore de “La Vita in Diretta” ha dato l’ultimo saluto ai suoi telespettatori, che già non vedono l’ora di sapere quando è in programma la prima puntata della prossima stagione.

Con la chiusura dei battenti del contenitore ricco di argomenti, di Rai 1, gli italiani sono venuti a conoscenza del passo più importante che Alberto si appresterà a fare con il suo attuale compagno, Riccardo.

In attesa di intraprendere il percorso che lo porterà allo scambio delle fedi nunziali, il giornalista più amato del piccolo schermo ha deciso di trascorrere il primo weekend dopo il ‘rompete le righe’, nella maniera più impensabile possibile.

Beccato sui social con un bicchiere di vino bianco tra le mani, Alberto ha trascorso “il primo vero momento di relax” dimostrando di non aver abbandonato del tutto al loro destino i suoi sostenitori.