“Così senza preavviso?”, Arisa e il davanzale che fa saltare le coronarie: “Rosalba sei sempre…” – FOTO

Arisa, l’ultima compilation della cantante è vietata ai deboli di cuore: il davanzale esplosivo fa saltare le coronarie!

Negli anni, l’immagine della cantante Arisa ha subito una vera e propria trasformazione. Merito non solo dei ritocchini estetici a cui la vincitrice di “Ballando con le Stelle” ha ammesso di essersi sottoposta, ma anche di un cambiamento a livello caratteriale.

L’artista, che si è sempre mostrata come una donna timida e insicura, è divenuta una femme fatale nel giro di pochissimo tempo. Gli scatti pubblicati costantemente attraverso il profilo di Instagram ne sono una prova. Sempre più accattivante e spregiudicata, la fidanzata di Vito Coppola non manca di mettere d’accordo tutti.

Persino l’ultima fotogallery postata dalla cantante è riuscita a racimolare il boom di likes. Arisa, in total black, si è mostrata con un outfit che non poteva in alcun modo passare inosservato: il davanzale è esplosivo e fa letteralmente saltare le coronarie!

“Così senza preavviso?”, Arisa e il davanzale che fa saltare le coronarie – FOTO

