Azzurri in campo, un copione che si ripete: cosa fanno gli italiani ad ogni partita

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 4 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 4 Giugno, su Rai Uno ha trasmesso la partita di Calcio – UEFA Nations League – Italia Vs Germania. Rai Due ha proposto il film thriller del 2021 “Prigioniera di un incubo“ con Nicky Whelan, Haskiri Velazquez, Cleo Anthony, Austin Weyant. Su Rai Tre è andato in onda il programma di approfondimento “Sapiens Un solo pianeta” condotto da Mario Tozzi.

Canale 5 ha proposto il film drammatico del 2011 “Paradiso amaro” con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley, Beau Bridges, Robert Forster, Michael Ontkean, Rob Huebel, Mary Birdsong, Amara Miller, Nick Krause, Patricia Hastie, Barbara L. Southern. Su Italia 1 abbiamo visto il film commedia del 1994 “Richie Rich – Il più ricco del mondo” con Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Christine Ebersole. Su Rete Quattro ancora il grande cinema con il film commedia del 1982 “Bomber” con Bud Spencer, Jerry Cala’, Kallie Knoetze, Gegia, Nando Paone.

Azzurri. Ascolti tv di giorno 4 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

La Germania non riesce a battere l’Italia nemmeno stavolta. Vero è che la partita della UEFA Nations League è finita con un pareggio (1 – 1) ma è anche evidente che gli Azzurri hanno giocato meglio e avrebbero meritato di più.

A sintonizzarsi su Rai Uno sono stati ben 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share. Non esiste discussione: quando è la Nazionale a scendere in campo, qualsiasi sia l’occasione, gli italiani rispondono in massa, tutti davanti agli schermi televisivi.

Al secondo posto sul gradino del podio dei programmi più visti di sabato 4 giugno c’è il film “Paradiso Amaro”, in onda su Canale 5, che ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “Richie Rich – Il più ricco del mondo” – 703.000 spettatori con il 4.6% di share.

Rai Tre: “Sapiens Un solo pianeta” – 784.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%.

Rai Due:“Prigioniera di un incubo“ – 803.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Rete Quattro: “Bomber” – 840.000 spettatori con il 5.9% di share.

La7: “Il Buongiorno del Mattino” – 390.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Tv8: “La Cuoca del Presidente” – 226.000 spettatori con l’1.5% di share.

Nove: “Scomparsa – Il Caso Ragusa” – 380.000 spettatori e il 2.5% di share.