Valentina Vignali da sogno: è al massimo della sua presenza fisica. Il nude conquista i suoi fan. Tutti: “catturati nella rete della tua bellezza”.

Le ultime ore per Valentina Vignali hanno rappresentato un indimenticabile vortice di emozioni. Nonostante i festeggiamenti per il suo 31esimo compleanno si siano prolungati a lungo nella Capitale dallo scorso 30 maggio, la nata sotto il segno dei Gemelli è infine volata verso Cagliari nella giornata di ieri, per poi approdare soltanto al crepuscolo in quel di Napoli.

La modella e cestista riminese ha decisamente sfidato le alte temperature d’inizio giugno salendo a bordo di un aereo per due volte di fila in una sola giornata. E soprattutto per vestire i panni, sul gran finale una volta calata la notte, di ospite d’onore allo sfavillante dj set presso l’Arena Del Mare.

“Catturati nella rete” Valentina Vignali favolosa: il nude scintillante varca ogni limite – FOTO

La scintillante serata è iniziata sulle corde dell’Alta moda. “Prada or nada“, scrive a tal proposito la cestista in didascalia alla sua ultima pubblicazione su Instagram, indossando un prendisole unico nel suo genere in tinte argentee e trasparenti, nonché sfoggiato una delle più gettonate creazioni en pendant firmate questa volta dal lusso di Prada.

L’abbronzatura è il must d’inizio stagione, e Valentina sceglie di sfoggiarlo al meglio con un due pezzi in nero. La coppia di scatti è subito stata premiata da un’altrettanto sfarzosa standing ovation. “Brilli più del mio futuro“, commenterà una fan.

“Calabresi sempre i più carichi di tutti, mi dispiace“, aggiungerà ironicamente alle sue storie in diretta dalle coste partenopee danzante sul palco dell’Arena. Carica d’energia dopo una giornata trascorsa sul campo da basket in Sardegna e libera come soltanto lei sa essere.

Per l’occasione notturna Valentina ha scelto invece un outfit differente. Eleganti pantaloncini da ciclista in lurex, e un top con giacca, ciascun capo in tinta verde abete.

L’ultima istantanea, seguita da una pioggia di coriandoli che appaiono ai suoi 2,5 milioni di follower come una caduta di petali di rosa, è rappresentata da un selfie in ascensore precisamente alle 3.55 del mattino. Ciò che avrà dell’incredibile sarà che, nonostante il tumulto della giornata appena trascorsa, Valentina resta “impeccabile” e “meravigliosa“.