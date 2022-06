“La devo prendere”, Eurospin manda su di giri i clienti. “Offerta shock”, sono tutti impazziti

Eurospin manda su di giri i clienti con l’ultima, imperdibile offerta: non la troverete mai più ad un prezzo così conveniente

Numerosissime sono le promozioni che Eurospin ha lanciato in vista dell’arrivo dell’estate. Alcune di queste fanno gola agli amanti della bella stagione, come l’anguria baby disponibile al prezzo super conveniente di 0,79€ al Kg – ma solo nelle giornate di 3, 4 e 5 giugno -.

Il marchio nato nel 1993, pur operando nel settore discount, è riuscito a fidelizzare un numero pari a oltre 10 milioni di clienti, offrendo loro la possibilità di risparmiare sulla spesa di tutti i giorni, senza tuttavia rinunciare alla qualità dei prodotti.

A partire dal 3 giugno, inoltre, in tutti i punti vendita della catena è attiva una promozione che non ha mancato di lasciare migliaia di acquirenti senza parole. L’offerta “shock“, così come è stata definita all’interno della pagina Instagram di Eurospin, è disponibile ad una quantità limitata. Se anche voi desiderate aggiudicarvela dovete assolutamente affrettarvi!

“La devo prendere”, Eurospin manda su di giri i clienti: tutti pazzi per la friggitrice ad aria

“Dal 3 giugno, in tutti i nostri punti vendita, friggitrice ad aria 5,7 L“: questa l’offerta shock che Eurospin ha deciso di lanciare per soddisfare i propri clienti. Un prodotto che incontra le esigenze di tutti coloro che non sanno rinunciare al fritto, ma che desiderano al contempo mantenere la linea ed evitare dannose ripercussioni sulla salute.

La novità promossa dalla catena discount è disponibile in quantità limitata e alla modica cifra di 69,99€. Queste le peculiarità del prodotto indicate attraverso il post Instagram: pannello di controllo touch digitale, display led, temperatura regolabile fino a 200° C, timer, potenza 1700 W, 8 programmi.

Come si evince dai commenti lasciati dagli utenti, in molti starebbero già facendo carte false pur di aggiudicarsi gli ultimi pezzi rimasti sul mercato. “La devo prendere” esclama un utente, elettrizzato per via della super offerta del marchio.

Ancora pochissimi giorni per approfittare di quest’incredibile promozione. Potrete trovare la friggitrice ad aria in tutti i punti vendita Eurospin, ma dovete affrettarvi: molte persone stanno già invadendo gli store per aggiudicarsi i pochissimi pezzi disponibili.