Gratta e Vinci. Un mistero ha coinvolto un negozio di tabacchi di un piccolo comune italiano. Comunicata la vincita di 5 milioni di euro. Sarà veramente così? Il titolare non ci crede

Nel piccolo comune di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara (Abruzzo) non avvengono spesso fatti clamorosi tanto da destare l’interesse a livello nazionale. Tuttavia, recentemente, il paese in cui risiedono poco più di duemila abitanti è finito sulle prime pagine dei quotidiani per un avvenimento curioso.

Scopriamo cosa è successo. Il signor Danilo Bucci è il titolare del Bar Mariamela sito in via della Repubblica. Pochi giorni fa ha ricevuto una telefonata che lo avvertiva di una notizia clamorosa riguardante il suo esercizio. A quanto pare, infatti, è proprio lì che è avvenuta una vincita esorbitante grazie all’acquisto di un biglietto della lotteria istantanea Gratta e Vinci della serie Maxi Milardario dal costo di 20 euro. Il fortunato giocatore avrebbe portato a casa ben 5 milioni di euro.

Gratta e Vinci: caccia al misterioso vincitore. Il tabaccaio solleva dei dubbi

É scattata subito la caccia al misterioso nuovo Paperon de’ Paperoni. Una vincita del genere porterebbe indubbiamente molta pubblicità al piccolo paese nell’Abruzzo e, in particolare, all’attività del signor Bucci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vincita incredibile al Gratta e vinci: da operaio a milionario

Tuttavia, è proprio quest’ultimo a sollevare dei legittimi dubbi. É vero che la telefonata che ha ricevuto arrecava il prefisso 06, corrispondente alla città Roma, quindi sede del Monopolio. Nonostante ciò, vuole andarci con i piedi di piombo e aspettare che venga confermata ufficialmente la notizia sul terminale della Lottomatica.

Tra il 27 e il 29 maggio è stata resa nota una simile e clamorosa vincita avvenuta proprio nella capitale. Ma tutto ciò cosa avrebbe a che fare il Bar Mariamela di Bussi sul Tirino?

Potrebbe essersi trattato di uno scherzo di cattivo gusto. Non è la prima volta che i titolari di bar e tabacchi vengono illusi con burle del genere. É anche vero che l’esercizio di Danilo Bucci si trovi su una strada molto trafficata, tappa di tanti automobilisti diretti verso L’Aquila. Uno di essi potrebbe essere il misterioso vincitore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ricordate Carmela Barbato? Dopo il divorzio con Gigi D’Alessio ha cambiato completamente vita. Ecco cosa fa oggi

Difficile dirlo, anche perché non sono molte le persone disposte a spendere 20 euro per un solo tagliando del Gratta e Vinci. Rimane ancora viva la speranza degli abitanti di Bussi all’idea che sia stato proprio un loro compaesano a essersi aggiudicato un malloppo così copioso.