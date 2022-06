Ida Platano, altro che Riccardo! Il VIDEO chiarisce tutto, anche lui è un volto noto

Ida Platano, altro che Riccardo Guarnieri! La dama di Uomini e Donne è stata immortalata accanto ad un volto famosissimo della tv

“Uomini e Donne” è terminato solamente pochi giorni fa, eppure molti telespettatori sentono già la mancanza del programma più amato di Canale Cinque. I protagonisti del parterre, con le vicissitudini sentimentali di cui si rendono protagonisti, non mancano di confermare il successo più che intramontabile del format.

Tra le dame del parterre che hanno maggiormente attirato l’attenzione del pubblico c’è l’insostituibile Ida Platano. La bresciana, la cui relazione con Riccardo Guarnieri si è interrotta in malo modo, non si sarebbe lasciata abbattere dall’ennesimo fallimento in materia amorosa.

Il video recentemente condiviso sui social è la prova del fatto che la parrucchiera, sorprendentemente, avrebbe incontrato qualcuno di davvero speciale. Anche lui è un volto noto all’interno del dating show di Canale Cinque, ma non si tratta affatto di Riccardo Guarnieri. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ida Platano, altro che Riccardo! Il VIDEO chiarisce tutto: anche lui è un volto di Uomini e Donne

Nonostante, a livello amoroso, l’edizione di “Uomini e Donne” appena conclusasi non sia stata particolarmente favorevole per Ida Platano, quest’ultima ha avuto la possibilità di allacciare rapporti che sono diventati ormai indispensabili nella sua vita. Oltre a Gemma Galgani, amica storica della bresciana, la Platano avrebbe infatti legato anche con altre due persone.

Stiamo parlando dei tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino, che durante le rispettive scelte hanno speso delle parole dolcissime nei confronti dell’ex di Guarnieri. Di recente, è stato proprio il romano ad omaggiare la Platano in occasione del suo discorso di ringraziamento.

La dama, commossa per via dell’affetto dimostratole, non ha mancato di alzarsi in piedi e correre incontro a Luca, abbracciandolo con grande trasporto. Una scena che ha profondamente emozionato il pubblico e che le telecamere di “Uomini e Donne” non hanno mancato di immortalare.

Ida stessa, mediante le Instagram stories condivise di recente, ha voluto ripostare proprio uno dei video ritraenti l’abbraccio con Luca. La bresciana, che ha vissuto con partecipazione il percorso del tronista, si terrà sicuramente in contatto con lui al di fuori dal programma.