La principessa Charlotte beccata proprio in quel momento: il gesto tenero nei confronti di “nonna” Camilla

Il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II ha comportato l’uscita pubblica dei membri della famiglia reale inglese, compresi i più piccoli. Cosa ha fatto la principessa Charlotte

Le celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina britannica Elisabetta II (che segnano 70 anni di regno) hanno catturato l’attenzione dei media e del pubblico più curioso in merito al comportamento dei membri della famiglia reale più celebre del mondo, soprattutto alla luce delle controversie scaturite dal “fuggiasco” principe Harry e la consorte Meghan Markle.

I duchi di Sussex hanno mantenuto un basso profilo. Non sono saliti sulla balconata con la longeva monarca, il principe Carlo, Camilla, William e Kate e altri pochi membri. Sono rimasti, invece, a guardare lo spettacolo del “Trooping the Colour” da una finestra in compagnia della famiglia del principe Andrea. Hanno preso parte successivamente alla messa nella cattedrale di Saint Paul. Almeno in pubblico non c’è stata nessuna interazione tra i fratelli William e Harry. I rapporti sono tesi in seguito alle controverse rivelazioni di quest’ultimo alla giornalista statunitense Oprah Winfrey.

Giubileo di platino: gli occhi sono tutti puntati sui piccoli di casa. Cos’ha fatto la piccola Charlotte

I riflettori sono stati rubati dai piccoli di casa Windsor, i figli del principe William e dell’elegante e raffinata Kate Middleton.

Il piccolo Louis (nato il 23 aprile 2018) ha dato spettacolo grazie alle sue espressioni esilaranti sulla balconata in compagnia della bisnonna Elisabetta II: iconiche le immagini in cui si tappa le orecchie per il rumore mentre nel cielo sfrecciano i caccia durante il “Trooping the Colour”.

Gli obiettivi dei fotografi hanno catturato anche una scena molto dolce che vede protagonista la sorella maggiore, la principessa Charlotte (2 maggio 2015).

La bambina di sette anni indossava un elegante vestito blu di chiffon fiordaliso con fiocco di Patachou e portava i capelli sciolti con una treccia con delizioso nastro blu abbinato.

É stata immortalata mentre sbirciava simpaticamente nella borsa di Camilla (consorte dell’erede al trono, il principe Carlo). La duchessa di Cornovaglia fa le veci di nonna paterna per i piccoli rampolli che, purtroppo, non hanno mai potuto conoscere la vera “titolare del ruolo”, Lady Diana.

“Penso che Camilla sia una nonna meravigliosa per i bambini” – ha commentato un utente su Twitter, scorgendo l’immagine. E ancora: “La borsetta di mia nonna conteneva sempre qualcosa di cui avevo bisogno quando ero piccolo: soldi, dolci, gomme da masticare, carta e penna, ecc. È divertente vedere che alcune cose non cambiano mai”, “Questa è un’immagine adorabile”, “Penso che Camilla sia una nonna adottiva divertente”.

Chissà cosa stava osservando con tanta curiosità la principessa Charlotte. Forse “nonna” Camilla ha nascosto qualche piccola leccornia per i nipoti acquisiti.