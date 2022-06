Allo stadio “Euganeo”, Padova e Palermo sono le due squadre protagoniste della gara di andata dei play off di Serie C.

Primo atto della doppia sfida che garantirà ad una delle due squadre l’accesso in Serie B nella prossima stagione. Ultimo posto rimasto, chi se lo aggiudicherà tra i veneti e i siciliani?

Al 10′ di gioco passa in vantaggio il Palermo grazie al gol di Fabiano che si fa trovare puntuale all’appuntamento e da due passi infila in rete dopo un’azione confusa, in area di rigore.

Nella prossima gara si deciderà chi sarà a spuntarla. Il ritorno sarà disputato allo stadio ”Renzo Barbera” di Palermo, tra 7 giorni.

Padova-Palermo: pagelle e tabellino

PADOVA – PALERMO 0 – 1

PADOVA (3-4-3): Donnarumma 6, Valentini 5,5, Gasbarro 6, Santini 5,5 (dal 78’ Ceravolo 6), Germano 6, Ronaldo 6,5 (dal 78’ Della Latta 5,5), Ajeti 5,5, Saber 5,5 (dal 69’ Dezi 5,5), Curcio 6 (dal 78’ Cissè 6), Bifulco 6,5 (dal 65’ Jelenic), Chiricò 6,5

PALERMO (4-2-3-1): Massolo 6,5, Buttaro 6, Lancini 6, Marconi 7, Giron 5,5 (dal 78’ Crivello 6); De Rose 6, Damiani 6 (dal 72’ Dall’Oglio 6); Valente 6, Luperini 6,5, Floriano 7(dal 46’ Soleri 6), Brunori 7

ARBITRO: Gualtieri 6,5

RETI: Floriano 10’

AMMONIZIONI: Giron 51’, Damiani 52’, Ajeti all’89’

RECUPERO: 1T 3’, 2T 4’

Non ci resta che attendere il 12 giugno per scoprire chi sarà l’ultima squadra ad approdare in Serie B nella stagione 2022/2023.