Sangiovanni, dietro al suo successo la verità che nessuno conosceva: ha deciso di lasciarla all’improvviso, il motivo è impressionante!

Lo conosciamo per via della carriera strabiliante iniziata proprio grazie al palcoscenico di “Amici”. Sangiovanni, che all’epoca della sua partecipazione al programma aveva a malapena 18 anni, si è immediatamente distinto tra tanti colleghi del settore grazie a singoli di grande successo.

Con canzoni come “Malibu” e “Lady“, il fidanzato di Giulia Stabile è rapidamente riuscito ad imporsi come uno degli artisti maggiormente apprezzati dalle radio italiane. La partecipazione al Festival di Sanremo e le successive collaborazioni, d’altra parte, hanno fatto il resto.

Dietro al successo clamoroso dell’artista, tuttavia, si nasconde una verità che in pochissimi conoscono. Per veder realizzato il suo più grande sogno – quello della musica -, Sangiovanni ha dovuto rinunciare a qualcosa di molto importante. Quello che è emerso vi lascerà senza parole.

Sangiovanni, dietro al successo la verità assurda: ha deciso di lasciarla, impossibile da credere

Lo scorso 8 aprile è stato pubblicato il primo album in studio del cantante Sangiovanni. L’EP, intitolato “Cadere volare“, contiene brani di successo come “Farfalle“, presentato al Festival di Sanremo, “Cielo dammi la Luna” e “Scossa“. Per il fidanzato di Giulia Stabile, la carriera iniziata grazie al programma di Maria De Filippi sembra ormai essere completamente in discesa.

Eppure, dietro al sorriso e all’entusiasmo travolgente di Sangiovanni si nascondono anche molte rinunce. Per guadagnarsi un posto all’interno della scuola di “Amici”, ad esempio, l’artista ha dovuto prendere una decisione che ha sicuramente avuto delle ripercussioni sulla sua vita.

Sangiovanni, nello specifico, ha deciso di lasciare il liceo Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza quando era nel bel mezzo del quarto anno. Una scelta che è sicuramente costata molto al cantante, il quale ha preferito impiegare tutte le proprie energie all’interno del talent show di Canale Cinque.

La passione di “Sangio” per il mondo della musica, da lui approcciato alla tenera età di sette anni, fu più forte di qualunque altro obbligo. Una scelta indubbiamente difficile per il fidanzato di Giulia, che ad oggi, tuttavia, sembra aver trovato la propria dimensione.