Sophie Codegoni sorride radiosa e manda in visibilio i fan, anche grazie alla prospettiva mozzafiato in costume: che spettacolo

Sophie Codegoni fa certamente parte di una serie di bellezze emergenti nel mondo dello spettacolo degli ultimi anni. Di lei sentiremo sicuramente parlare sempre di più, ma i suoi esordi sono stati già segnati da un grande successo.

Classe 2001, riminese, già da giovanissima ha collaborato per un periodo con Chiara Ferragni. Trovando poi la notorietà ad altissimi livelli prima partecipando a Uomini e Donne, quindi al Grande Fratello Vip. Esperienze che le sono servite per guadagnarsi grande visibilità al pubblico, ormai da tempo anche sui social è una vera e propria celebrità: oltre 775 mila followers su Instagram.

Al GF Vip, questo inverno, però, Sophie ha trovato anche altro, ossia l’amore. Ciò che non le era riuscito di trovare a Uomini e Donne, era nascosto nella casa di Cinecittà. Lei e Alessandro Basciano, altro ex partecipante del dating show di Maria De Filippi, sono ormai inseparabili.

Sophie Codegoni, il bikini che abbaglia: non è solo il suo sorriso a mandare ko

E tutto questo lo si vede dai profili social di entrambi, dove gli scatti in coppia abbondano. In questi giorni, poi, sia Sophie che Alessandro sono particolarmente felici. I due hanno festeggiato insieme il compleanno di lui. E ora si godono un po’ di sole e mare, in una location speciale.

Sulla riviera toscana, a Forte dei Marmi, li vediamo passeggiare sulla spiaggia, mano nella mano, più innamorati che mai. Alessandro è incantato dal sorriso di Sophie, come tutti i suoi ammiratori. Che però non possono rimanere indifferenti di fronte alla mise in costume della showgirl, semplicemente incontenibile.

Forme sinuose ed esplosive che infiammano l’estate e che sicuramente rivedremo in altri scatti nelle prossime settimane. Tra i commenti, non mancano né i complimenti alla splendida Sophie, né l’incoraggiamento continuo per la coppia, sempre più felice.