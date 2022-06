Un operaio forestale di 56 anni è stato trovato morto tra le macerie della sua abitazione a Sortino (Siracusa) in parte crollata dopo un’esplosione. Ferita la sorella.

Tragedia la scorsa notte a Sortino, in provincia di Siracusa. Una violenta esplosione ed un successivo incendio hanno distrutto un’abitazione di due piani: all’interno si trovavano un uomo di 56 anni e la sorella.

Ad avere la peggio il 56enne che è stato trovato ormai senza vita dai soccorritori e dai vigili del fuoco giunti sul posto. La sorella, invece, è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata.

Sortino, esplosione in una casa nella notte: morto operaio forestale di 56 anni, ferita la sorella

Un uomo è morto la scorsa notte, tra sabato 4 e domenica 5 giugno, a Sortino, nel siracusano dopo che la sua abitazione, sita in via Carlentini, è crollata a seguito di una esplosione.

A perdere la vita Vincenzo Failla, operaio forestale di 56 anni. Da quanto emerso sino ad ora, si legge su un articolo de Il Giornale di Sicilia, il 56enne si trovava in casa insieme alla sorella quando è avvenuta la deflagrazione che ha provocato un incendio ed ha fatto crollare parte dell’immobile a due piani.

Scattato l’allarme sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno scavato tra le macerie e ritrovato il corpo ormai privo di vita di Failla. Poco dopo è stata trovata anche la sorella che è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni.

Ora sono in corso tutti gli accertamenti per verificare le cause alla base dell’esplosione. L’ipotesi più accreditata, scrive Il Giornale di Sicilia, è quella di una possibile fuga di gas all’interno dell’abitazione.

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto e stanno provvedendo a rimettere in sicurezza tutta l’area interessata.