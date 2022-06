Lei lo tradisce con 8 uomini diversi e lui si vendica mettendo in atto un piano davvero ingegnoso nel giorno del loro matrimonio. Scopriamo i dettagli

Questa bizzarra storia di tradimenti e vendette è stata raccontata in un popolare show britannico e da lì ha fatto il giro del mondo per la sua originalità e per l’inventiva dell’uomo che ha deciso di vendicarsi dei tradimenti subiti in maniera molto particolare.

Una storia che sembra uscita da una commedia americana quella che ha coinvolto questa coppia di futuri sposi. Poco tempo prima del giorno delle nozze, l’uomo ha casualmente scoperto che la propria fidanzata, durante tutto il periodo del loro fidanzamento, lo aveva tradito con 8 uomini. A questo punto ha deciso di vendicarsi ma ha scelto di farlo in una maniera eclatante e del tutto inaspettata.

Tradisce il futuro marito e lui si vendica il giorno delle nozze

Dopo la scoperta dei frequenti tradimenti il futuro sposo ha iniziato ad elaborare il suo piano per vendicarsi della fidanzata. Ha scelto di non rompere subito con la donna, ma di aspettare il giorno delle nozze, così da poterle dare una lezione davanti a tutti gli invitati.

Dopo la cerimonia e aver quindi pronunciato il fatidico sì, durante il ricevimento al ristorante, l’uomo ha richiamato l’attenzione di tutti gli invitati coinvolgendoli in quello che doveva essere un gioco divertente. Al ricevimento erano presenti anche gli 8 uomini con cui la donna lo aveva tradito in passato.

Lo sposo ha chiesto a tutti i partecipanti di girare i loro piatti. Chi sotto il proprio piatto avesse trovato un puntino rosso doveva a quel punto alzarsi in piedi davanti a tutta la sala. Girati i piatti, a rimanere in piedi sono stati 8 uomini, proprio quelli con cui la fidanzata lo aveva tradito. A quel punto, davanti ad una sala stupita, l’uomo ha dichiarato: “Questi otto uomini rimasti in piedi sono tutti andati a letto con mia moglie. Adesso chiederò l’annullamento del matrimonio” e con queste parole ha abbandonato la sala lasciando la moglie imbarazzata e ancora incredula per l’accaduto.