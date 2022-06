Tre ragazzi, tra i 20 ed i 22 anni, sono morti questa mattina in un terribile incidente avvenuto sulla strada provinciale 230 nel territorio di Busonengo (Vercelli).

Uno spaventoso incidente stradale è costato la vita a tre ragazzi. La tragedia si è consumata questa mattina all’alba lungo strada provinciale 230 nel territorio di Busonengo (Vercelli). Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Per i tre giovani non c’è stato nulla da fare, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo grave e trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, oltre ai soccorsi anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Vercelli, violento scontro frontale sulla sp 230: morti tre ragazzi, ferite gravemente due persone

È di tre morti e due feriti gravi il bilancio del terribile incidente stradale verificatosi all’alba di questa mattina, domenica 5 giugno, sulla provinciale 230 all’altezza Busonengo, frazione del comune di Villarboit, in provincia di Vercelli. A perdere la vita tre ragazzi di età compresa tra i 20 ed i 22 anni di cui non si conoscono ancora le generalità.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma stando alle prime informazioni, come riportano alcune fonti locali tra cui la redazione di Prima Vercelli, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in prossimità del curvone alle porte della frazione. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle tre vittime.

Sul luogo dello schianto sono arrivati in pochi minuti i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I sanitari non hanno potuto far nulla per i tre giovani, mentre le altre due persone rimaste coinvolte nel sinistro sono state trasportate in ospedale, entrambi in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge e stanno ancora cercando di chiarire come i due veicoli siano entrati in collisione.

La circolazione, riportano i colleghi di Prima Vercelli, nel tratto interessato della provinciale è ancora bloccata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e la rimessa in sicurezza della carreggiata.