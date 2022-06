Beatrice Borromeo e il bacio dato con grande passione: il nome clamoroso – FOTO

Beatrice Borromeo ha fatto le valige per un viaggio inaspettato. Ecco dove e con chi si trova la moglie di Pierre: succede l’impensabile.

Emozioni travolgenti. Questo quanto vissuto durante il viaggio inaspettato di Beatrice Borromeo, tra le reali più seguite, amatissima per i suoi look. Considerata la Royal più elegante d’Europa, ha lasciato il segno per l’ennesima volta con la sua bellezza e un gesto inaspettato.

Dopo l’ultima apparizione nell’ambito del Grande Premio di Montecarlo – in cui il suo abito rosso ha catalizzato i riflettori – questa volta ha optato per qualcosa di molto diverso, confermando il suo stile elegante, ma audace.

La mise è stata sfoggiata durante un evento importante: la 36enne ha salutato il Principato per volare alla volta di Roma, con tanto di famiglia monegasca al seguito per un viaggio speciale.

Beatrice Borromeo: non passa inosservata, cosa sta succedendo

Roma è la meta in cui i reali monegaschi sono approdati in questi giorni – in occasione di un matrimonio dei loro amici – non passando di certo inosservati. In particolare a catalizzare gli occhi di romani e turisti per le vie della Capitale la bellezza della Borromeo, messa in risalto dall’abito indossato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Lui dov’è?” Jennifer Lopez da sola è più irresistibile: scollatura esagerata – FOTO

La moglie di Pierre ha sfilato per i corsi con i parenti spostandosi verso la Basilica di San Pietro per seguire la nozze degli amici di famiglia, Nikolaus e Vanina. Per l’occasione non poteva non affidarsi a Dior, di cui è testimonial (come il marito) dallo scorso anno, indossando un abito lungo sino ai piedi realizzato con una stoffa fiorata.

Anche questa volta, come lo scorso 30 maggio durante il Gran Premio, non manca al suo fianco la cognata Charlotte anche lei affidatasi alla Maison di cui è testimonial: è di Chanel il completo dai colori vivaci sfoggiato dalla sorella di Pierre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elisabetta Gregoraci dècolletè dai mille battiti. E quella dolce compagnia con LEI? “Non vedo l’ora…” – FOTO

Non sfugge la sintonia tra le due cognate, tanto che Beatrice si è lanciata in un caloroso saluto, con tanto di bacio sulla guancia di Charlotte. Anche per quanto riguarda Pierre e Dimitri, il marito della Casiraghi, saltano all’occhio i gesti d’intesa, tanto che il gruppo in generale sembra molto spensierato.