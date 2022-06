Con Bennet “si va al mare”: le offerte più convenienti per l’estate solo qui, mai visto prima! Promozione a termine

La catena di supermercati ha proposto una serie di articoli per il mare davvero incredibili, prezzi folli che scadono però il 22 giugno. Affrettatevi.

L’estata è avviata e sono in molte catene di supermercati ad aver lanciato delle proprie linee di abbigliamento per vivere la stagione all’aperto. Dai teli mare al loungwear comodo, fino ai costumi da bagno e tutta l’attrezzatura ed oggettistica per il mare e la montagna.

Non da meno neppure Bennet, azienda italiana nata nel 1964 a Como per opera dei fratelli Ratti, Enzo e Sergio, che in pochi anni l’hanno espansa in Piemonte (1984), Emilia-Romagna (1997), Veneto (2002), Friuli Venezia Giulia (2003) e infine Liguria (2004).

Nel catalogo online che sta girando sul web si vede l’incredibile offerta mare che i consumatori possono acquistare fino al 22 giugno. Con Bennet “si va al mare” con eleganza e un rapporto concorrenziale incredibile! Vediamo di cosa di tratta e cosa non dobbiamo lasciarci scappare.

Bennet cambia veste, avete visto la sua nuova linea beachwear? Prova costume superata

Chi va al mare ogni anno spesso si concede il lusso di acquistare un nuovo costume da sfoggiare sotto l’ombrellone o al bar dello stabilimento. Se poi proprio il costume è venduto a prezzi ultra abbordabili, è di ottima qualità e le fantasie sono avvincenti e suggestive allora il gioco è fatto.

Nel catalogo Bennet troviamo infatti costumi donna, uomo e bambino a prezzi mai visti: per lei si trovano bikini e costumi interi tinta unita o fantasia, dalla taglia 46 alla 54 da 14,90 euro fino a 24,90 euro. Per lui slip e shorts dalla taglia M alla XXL a partire da 8,90 euro fino a 14,90.

Poi costumi per i più piccoli a partire da 7,90 euro, teli mare al prezzo di 7,45 euro, valigie con set di tre trolley da 45 cm, 55 cm e 65 cm due ruote a 59,00 euro. Impossibile non citare nell’offerta anche le sdraio di varie fogge e dimensioni per prendere il sole in giardino ma anche in spiaggia, da 26 a 69 euro.

Un’estate con offerte mai viste ma con scadenza a breve. Inoltre le scorte stanno per terminare quindi occorre approfittarne ora che ancora molti articoli sono disponibili, per assicurarsi quei prodotti che faranno felici tutti i componenti della famiglia.