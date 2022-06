Un uomo di 87 anni, scomparso mentre cercava funghi in provincia di Cuneo, è stato trovato morto ieri mattina dalle squadre di ricerca.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’uomo di 87 anni di cui si erano perse le tracce venerdì sera a Manta (Cuneo) mentre era alla ricerca di funghi. L’anziano è stato trovato senza vita dalle squadre di ricerca ieri mattina.

A contattare le forze dell’ordine erano stati i familiari che preoccupati di non vederlo tornare a casa ne hanno denunciato la scomparsa. Si è attivata così la macchina delle ricerche, conclusesi ieri con il drammatico ritrovamento.

Chiaffredo Barbero, 87enne residente a Manta, piccolo centro della provincia di Cuneo, è stato trovato morto nella mattinata di ieri, domenica 5 giugno, nella zona di Santa Cristina di Verzuolo.

A fare la tragica scoperta alcune squadre di ricercatori che stavano setacciando l’area in cerca proprio dell’anziano. Di Barbero, difatti, scrivono i colleghi di Fanpage, non si avevano notizie dalla giornata di venerdì: in mattinata era uscito a cercare funghi, ma non aveva più fatto ritorno a casa. I suoi familiari avevano, dunque, chiamato le forze dell’ordine che hanno fatto scattare le ricerche.

Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri, i vigili del fuoco, i carabinieri e numerosi volontari. Dopo aver ritrovato la sua auto, le squadre ieri mattina hanno rinvenuto il corpo dell’87enne in mezzo alla vegetazione, accanto il suo cane che avrebbe vegliato il cadavere per giorni.

Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto all’anziano e quali siano le cause del decesso. Tra le ipotesi, riporta Fanpage, anche quella di un possibile malore che avrebbe colto Barbero mentre cercava funghi. A stabilirlo saranno i successivi esami e le indagini dei carabinieri.

La notizia della morte dell’anziano ha gettato nel dolore l’intera comunità del centro nel cuneese che si è stretta ai familiari.