Un’ambulanza con a bordo lo staff sanitario si è precipitata sul posto, ma per la 59enne tutti gli sforzi dei sanitari si sono rivelati inutili. Alla fine è arrivata la constatazione del decesso che sarebbe stato provocato da un improvviso malore.

Desenzano del Garda, malore durante le vacanze: donna trovata morta dalla figlia nel bungalow

Un malore mentre si trovava in vacanza che non le ha lasciato scampo. Così ha perso la vita una donna di 59 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. La tragedia ieri mattina, domenica 5 giugno, nel campeggio di via Coorti Romane a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia.

A fare la terribile scoperta, riferiscono i colleghi della redazione di Brescia Today, è stata la figlia della 59enne che entrata all’interno del bungalow dove la madre alloggiava, l’avrebbe ritrovata esanime. Senza esitare la donna ha chiamato il 118 ed in pochi minuti, presso il campeggio, è arrivata l’equipe medica.

I soccorsi hanno avviato le manovre salvavita, ma ogni disperato tentativo di rianimare la 59enne si è rivelato vano. Alla fine i medici si sono arresi all’evidenza dichiarandone la morte.

Oltre all’ambulanza del 118, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che hanno avviato le opportune verifiche su quanto accaduto. Da quanto emerso, riporta Brescia Today, la 59enne sarebbe stata stroncata da un malore, molto probabilmente un arresto cardiaco.

Sconvolti per quanto accaduto i familiari della donna e le persone che si trovavano all’interno del campeggio nel comune del bresciano.