Elenoire Casalegno condivide con i fan un momento magico: sfoggia una foto in bikini, lasciando tutti a bocca aperta

100% naturale, sensuale e accattivante. Così Elenoire Casalegno si fa notare dal pubblico italiano che la segue suoi social e la supporta e sostiene in ogni situazione.

Per la conduttrice, l’estate è iniziata e non rinuncia a qualche giorno di relax in uno dei posti più strepitosi del nostro Paese. La Casalegno si trova in Sardegna e si lascia scattare qualche foto che è diventata già virale.

Elenoire Casalegno, in bikini è afrodisiaca – FOTO

Il sorriso non manca mai ed i fan impazziscono per le forme che in bikini sono ancora più evidenti. Il costume è nero e i capelli le scendono lungo le spalle, gli occhiali da sole le coprono gli occhi e il mare della Sardegna fa da cornice a così tanta meraviglia.

“Un’estate al mare. Voglia di remare. Fare il bagno al largo. Per vedere da lontano gli ombrelloni…”. Ha scritto sotto al post che è diventato virale ed ha conquistato like e commenti da parte dei fan che non riescono a fare a meno di ammirare così tanta bellezza .

“Wow sono senza fiato, sei stupenda ma soprattutto bellissima”, ha scritto qualcuno e poi ancora: “E le ventenni mute”, qualcun altro ha aggiunto: “Sembri finta…ovviamente la mia è solo pura e sana invidia”.

Anche questa volta la conduttrice ha fatto centro. Energia positiva, solarità e la voglia di stare sempre sul pezzo la rendono unica e inimitabile. Non è un caso che il pubblico la adora e non perde occasione di seguirla e fare il tifo per lei.

I fan non vedono l’ora di rivederla in televisione, ma a quanto pare dovranno attendere ancora un po’ visto che per adesso la conduttrice è in vacanza e si gode il relax e la tranquillità che solo in riva al mare si può ritrovare.