Capelli secchi e rovinati durante il periodo estivo? Il prodotto che vi serve si trova proprio nella vostra dispensa: nessuno ci aveva mai pensato prima

Con l’arrivo dell’estate, il nostro corpo risente indubbiamente dei benefici della bella stagione. La pelle, ad esempio, non può che apparire più radiosa e luminosa proprio grazie alle conseguenze dell’esposizione al sole. L’abbronzatura è dunque uno degli aspetti che maggiormente ci rendono gradita l’estate.

Previo l’applicazione di una crema protettiva, per la maggior parte delle persone il piacere di rilassarsi in un lettino con il corpo esposto ai raggi solari è pressoché insostituibile. Parallelamente, tuttavia, l’estate porta con sé anche una serie di problematiche.

Una su tutte, la secchezza manifestata dai capelli a seguito dei frequenti lavaggi e dei bagni nell’acqua di mare. Nessuna stagione al pari dell’estate è fonte di così tanto stress per il nostro cuoio capelluto.

Tuttavia, nelle dispense di tutti è presente un prodotto in grado di rivitalizzare in pochi minuti i nostri capelli. Vi basterà applicarne una quantità irrisoria per riscoprire il piacere di una chioma lucida e morbida al tatto.

Estate, come proteggere i capelli: il prodotto che vi serve si trova proprio nella vostra dispensa

Il prodotto che vi serve per proteggere i vostri capelli dalla secchezza estiva si trova proprio nelle vostre dispense. Si tratta di un ingrediente largamente adoperato in cucina, ricco di grassi omega 3 e omega 6, che sono particolarmente utili per l’idratazione del capello. Di quale prodotto stiamo parlando? Ovviamente, dell’olio extravergine d’oliva.

Nello specifico, sono due le modalità con cui potreste adoperare questo ingrediente per rivitalizzare la vostra chioma. In primo luogo, potreste mescolare tre cucchiai di olio e tre cucchiai di miele, per creare una maschera da applicare sulle lunghezze del capello. Basterà tenerla in posa per circa mezz’ora e poi risciacquare abbondantemente per un risultato davvero incredibile.

Un altro modo per utilizzare l’olio d’oliva è quello di applicarlo direttamente sulle punte rovinate dei capelli. In questo caso, ne serviranno solamente alcune gocce per rendere le vostre punte idratate e morbide al tatto.

L’olio d’oliva, sorprendentemente, è uno dei maggiori alleati per i nostri capelli. In assenza di prodotti specifici, l’ingrediente più utilizzato in cucina può venire in nostro soccorso ed ovviare ad una serie di problemi.