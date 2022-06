Durante il Giubileo di Platino, una notizia sbalorditiva ha fatto gioire Kate Middleton e tutta la sua famiglia. Svolta di vita inaspettata, gioia senza fine a Palazzo.

Quando si parla di reali inglesi le novità sono all’ordine del giorno. Se la Regina Elisabetta è protagonista in queste ore nell’ambito delle ultime celebrazioni del Giubileo di Platino – manifestazione dedicata ai suoi 70 anni di trono – un’altra figura femminile della Royal Family sta catalizzando i riflettori.

Si tratta di Kate Middleton al centro della scena per via di una notizia senza precedenti con cui la sua famiglia si allarga.

Gioia infinita e stupore, le emozioni vissute dalla moglie di William e da tutta la sua famiglia nell’apprendere una svolta di vita che vede una new entry nella loro esistenza.

La novità ha emozionato molto anche i sudditi da sempre ammaliati dalla bellezza e dai modi di fare gentili di Kate che (a differenza della controversa Meghan Markle) non smette di conquistare a ogni sua apparizione, tanto da essere una delle Royal più popolari.

Kate Middleton nell’emozione totale: cosa sta succedendo

Una new entry fa il suo ingresso nella famiglia della Middleton: una gravidanza inaspettata è sta svelata proprio durante il Giubileo di Platino.

A essere in dolce attesa, tuttavia, non è Kate, ma bensì la sorella Pippa, apparsa durante le manifestazioni dei 70 anni di trono della Sovrana con tanto di pancione: la moglie di William diventa di nuovo zia e i figli Louis, Charlotte e George aggiungono un nuovo nome nella loro lunga lista di cugini.

Pippa – ricordata per la sua apparizione alle nozze della sorella per l’abito aderente indossato – è già mamma di due splendidi figli, avuti dal matrimoni con James Matthews, aristocratico e famoso pilata.

La Middleton si potrà così godere un nuovo nipotino, supplendo al fatto che non passa mai del tempo con quelli da parte di William, (i figli di Harry e Meghan, Archie e Lillibet) che conducono una vita in California, lontana da Palazzo. Presenti anche loro al Giubileo di Platino, Kate – come tutti i Royal – ha visto per la primissima volta la secondogenita dei Sussex, nata nel luglio 2021.