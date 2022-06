Fedez, chiacchieratissimo cantante e star del web e della televisione. Spesso è investito da focose polemiche. L’ultima riguarda un commento poco simpatico di un utente sul web

Arriva il caldo, l’estate è alle porte e puntuali come un orologio svizzero imperversano in radio i tormentoni che ci faranno compagnia per i prossimi mesi di vacanza e divertimento. Dopo il successo di “Mille”, il rapper Fedez si appresta a replicare, stavolta in compagnia dei colleghi Tananai e Mara Sattei.

Il singolo “La dolce vita” è stato rilasciato, infatti, appena due giorni fa. La registrazione della canzone ha segnato un momento cruciale nel percorso del presentatore di “Lol – chi ride è fuori”. Come da lui raccontato, è avvenuta solo tre giorni prima dell’operazione a cui si è dovuto sottoporre a causa dell’insorgenza di un tumore neuroendocrino del pancreas. “Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo” – ha scritto Fedez in un lungo post sulla piattaforma Instagram. Ha proseguito: “Non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo”.

Fedez, il commento insolente di un utente sul web. Ironia nella replica del cantante

Nel presentare “La dolce vita” al suo pubblico, Fedez ha fatto una dedica speciale: “Voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato”.

Simpatico o meno a seconda dei gusti, di certo non si può dire che il rapper non abbia costruito una bella famiglia e che non sia circondato da tanto affetto. Lui e la moglie Chiara Ferragni sono un esempio di coppia affiatata e ben riuscita, pronti a spalleggiarsi, sostenersi e difendersi l’un l’altro. Il loro amore è un’evidenza assoluta tanto che Fedez ha voluto mettere questo tratto biografico proprio nel testo della nuova canzone: “La vita senza amore non mi farà mai bene perché non so dirti di no quando vivo solo per noi”.

Tuttavia, un utente un po’ polemico ha scritto un post su Twitter assolutamente poco felice e, senza dubbio, invasivo e indelicato: “Mi son sempre chiesto come faccia la Ferragni a stare con Fedez”.

Di certo non si aspettava la risposta del famoso rapper che, ironicamente, ha scritto: “Pure io”. L’utente in questione è stato travolto da una valanga di commenti di dissenso: “Ci sarebbe da farsi delle domande se la Ferragni stesse con te”, “Ma poi alla fine a te che cosa te ne frega?”. E ancora: “Odio le cattiverie gratuite. Questa lo è. Gratuita ed inutile”.

Nonostante ciò, l’utente Twitter non si è zittito: “Ma sai in quanti l’hanno pensato ma non hanno il coraggio di ammetterlo?”. Si presume che Fedez e Chiara Ferragni continueranno a vivere serenamente nonostante questa opinione non richiesta.