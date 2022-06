Ida e Gianni beccati a scambiarsi messaggi: lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti

Ida Platano e Gianni Sperti beccati a scambiarsi messaggi: lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti, per i fan è un colpo al cuore

Nel corso di questi anni, Ida Platano e Gianni Sperti sono spesso finiti nel mirino del gossip per via del loro rapporto se non altro “speciale”. L’opinionista di “Uomini e Donne” e la dama più chiacchierata del parterre, d’altronde, non hanno mai nascosto la profonda sintonia che li lega.

L’ex ballerino ha sempre difeso a spada tratta la sua pupilla, che a sua volta non ha mai smesso di ricercarne il consenso e l’approvazione. I più maliziosi, di fronte ai gesti d’affetto che i due si rivolgevano ripetutamente, non hanno mancato di insinuare che vi fosse addirittura una simpatia tra Ida e Gianni.

La risposta, in maniera davvero sconvolgente, potrebbe essere arrivata proprio dalla pagina Instagram di Sperti. A quanto sembra, l’opinionista e la dama si sono scambiati dei messaggi a dir poco inequivocabili, e lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti.

L’ultima immagine che Gianni Sperti ha condiviso su Instagram risale a due giorni fa. L’ex ballerino, disteso in un campo di grano, fissa con sguardo sognante l’orizzonte, mentre la didascalia sembra descrivere perfettamente il suo stato d’animo. “Mi piace chi nota in me ciò che non mostro“: questo il messaggio che l’opinionista ha voluto far arrivare ai fan.

Tra i tanti commenti apparsi sotto alla foto, non poteva passare inosservato quello dell’amica Ida Platano. La dama, legata a Gianni da un rapporto che ormai va avanti da più di cinque anni, ha deciso di fargli arrivare una risposta davvero speciale. Lo scambio di messaggi, avvenuto sotto gli occhi del pubblico, ha messo i più maliziosi a tacere: tra i due non ci sarebbe altro che una sincera amicizia.

La Platano ha infatti risposto con l’emoticon di un “cuoricino” al post di Sperti, che ha immediatamente replicato con un ulteriore “cuore”. Nulla di taciuto, dunque, tra Ida e Gianni: solamente un’amicizia profonda e autentica, che il programma ha sicuramente contribuito a rafforzare.