Lidl, migliaia di clienti in fermento per via del nuovo prodotto lanciato dal marchio tedesco: prezzo e qualità introvabili, è la svolta!

Ennesima iniziativa destinata a spopolare, quella lanciata solamente pochi giorni fa dal marchio tedesco. Lidl Italia, dai tempi della prima apertura risalente al 1992, è riuscito ad affermare la propria linea imprenditoriale racimolando successi sempre più clamorosi.

L’inaugurazione di ben 700 punti vendita e di 11 centri logistici – e molti altri ne seguiranno, considerato il fatturato dell’azienda – sta portando la catena dello Schwarz Group a scalare le classifiche europee. Sempre più clienti, infatti, si affidano ai punti vendita Lidl per fare scorta di qualunque tipo di articolo, dagli alimenti ai prodotti per la cura della casa e della persona.

La pagina Instagram “Lidl Italia”, che vanta di oltre 800mila followers, ha recentemente sponsorizzato uno dei prodotti più venduti della scorsa settimana. Stando ai commenti apparsi sotto al post, si tratterebbe di un articolo introvabile altrove, che ha risvegliato l’attenzione di migliaia di compratori.

Lidl, migliaia di clienti in fermento. “Questi sì che sono convenienti”: è la svolta

Il marchio tedesco continua a lanciare sul mercato prodotti a dir poco strabilianti, che soddisfano il bisogno di novità della stragrande maggioranza degli acquirenti. Grazie all’attenzione che i responsabili di Lidl impiegano nel curare l’offerta, i clienti potranno sempre trovare articoli di indubbia qualità e a prezzi super convenienti.

A questo proposito, uno degli ultimi post Instagram della pagina ufficiale di Lidl è la testimonianza del fatto che, di fronte alle novità, i clienti non sanno proprio resistere. I compratori che hanno già testato questo prodotto non hanno potuto far a meno di confermarne il valore: “sono buoni e convenienti“.

Si tratta dei nuovi tortini tondi al gusto di prosciutto e formaggio. Uno spuntino salato perfetto per tutte le età, che fino alla scorsa settimana era disponibile ad un prezzo addirittura inferiore ad 1€.

Tra coloro che li hanno già assaggiati ed altri che, all’opposto, non vedono l’ora di provarli, la bacheca di Instagram è letteralmente invasa dai commenti. Una vera e propria svolta per la merenda degli italiani, che non mancheranno di farne scorta.