“Lo so che stai zoomando”, il primo bagno di Diletta Leotta è da urlo

Un momento di gioia per Diletta Leotta, che si lascia andare al primo bagno della stagione: in costume è indescrivibile

Siamo ormai di fatto già entrati in una lunga e calda estate, anche per via delle temperature già elevatissime, in Italia e non solo. Un’estate che sui social sa già di poter contare su delle protagoniste annunciate, come Diletta Leotta.

La conduttrice catanese, con DAZN, ha dato appuntamento a tutti gli appassionati di calcio per la prossima stagione per il ritorno in campo. La Serie A ricomincerà a Ferragosto e vedremo la splendida siciliana di nuovo in prima linea, ma fino ad allora, sull’emittente streaming, potremo rivederla solo con i vari contenuti on demand.

Diletta che nel frattempo continua a lavorare anche per Radio 105, dove insieme a Daniele Battaglia conduce il seguitissimo programma mattutino ‘Take Away‘. Una conduttrice sempre sul pezzo, che però ha ammesso in più di un’occasione, di recente, di avvertire il bisogno di staccare la spina e prendersi un po’ di vacanze, come tutti.

Diletta Leotta, scollatura esplosiva con il dettaglio in trasparenza che lascia senza fiato: divina

L’occasione per il primo bagno della stagione è finalmente arrivata. Non nella sua Sicilia, ma alle Baleari, precisamente a Palma di Mallorca. Un momento di cui avvertiva la necessità e il suo sorriso, uscendo dall’acqua, spiega tutto.

Radiosa e affascinante, naturalmente con questo scatto Diletta fa impazzire il popolo del web. Il suo fisico esplosivo e sinuoso rapisce come sempre, le sue curve accendono la passione e la curiosità degli ammiratori.

La vertiginosa scollatura è il dettaglio che più di tutti colpisce, con una trasparenza pericolosissima. E la tentazione dello zoom si fa sentire per molti di coloro che lasciano a Diletta qualche like e qualche messaggio.

E’ solo il primo scatto di una lunga serie che nelle prossime settimane spopoleranno nella community. E qualcuno chiede già pietà: “Per favore, siamo ancora a lunedì mattina…“.